Hunter Greene poncha a 12 y permite 3 hits en 7 entradas mientras los Rojos derrotan a los Cachorros 4-0

CINCINNATI– Hunter Greene ponchó a 12 y permitió tres hits en siete entradas dominantes, Elly De La Cruz y JJ Bleday jonronearon y los Rojos de Cincinnati vencieron el viernes 4-0 a los Cachorros de Chicago.

Greene (1-1) se perdió los primeros tres meses de la temporada luego de someterse a una cirugía el 11 de marzo para extraer fragmentos de hueso de su codo derecho. El derecho tuvo problemas en su debut el 4 de julio contra Baltimore, trabajando 3 1/3 entradas y empatando un récord personal con ocho carreras limpias permitidas.

Greene, de 26 años, se recuperó con una de las mejores salidas de sus cinco años de carrera, lanzando 68 strikes en 93 lanzamientos. Los 12 ponches empataron en la segunda mayor cantidad de su carrera y lanzó 19 strikes en el primer lanzamiento a los 25 bateadores que enfrentó.

Greene permitió sólo cuatro corredores de base, y sólo dos llegaron a la segunda base. Chicago tenía corredores en primera y segunda con un out en la séptima, pero Nico Hoerner conectó una línea al central y Michael Conforto se ponchó.

Emilio Pagán finalizó para su octavo salvamento en 11 oportunidades.

De La Cruz abrió la quinta con una recta del abridor de los Cachorros, Shota Imanaga (5-8), hacia las gradas entre el jardín izquierdo y el central. De La Cruz conectó un triple hacia la esquina del jardín derecho y anotó con un elevado de sacrificio de Sal Stewart para poner el 2-0.

Spencer Steer, quien tuvo tres hits, siguió con un sencillo dentro del cuadro antes de que Bleday empujara el cortador de Jake Woodford por encima de la pared en el centro.

Los bateadores de los Cachorros establecieron un récord de la temporada al poncharse 15 veces contra tres lanzadores de Cincinnati.

Chicago envía al montículo al derecho Javier Assad (6-1, 4.15 de efectividad) mientras que Cincinnati irá con el zurdo Nick Lodolo (3-2, 4.68 de efectividad).

___

AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb