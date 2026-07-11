El Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times por informes del Air Force One

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Michael M. Santiago/Getty Images

Los New York Times dice que varios de sus periodistas han sido citados por el Departamento de Justicia por sus informes sobre el Air Force One, y lo describe como un “acto descarado”.

El miércoles, el periódico publicó una historia anónima de que el Servicio Secreto instó al presidente Trump a abandonar la reciente cumbre de la OTAN en Turquía en una versión anterior del Air Force One en lugar del Boeing 747 donado por Qatar el año pasado por motivos de seguridad. Al día siguiente, el Veces informó, citando nuevamente fuentes anónimas, que el superdotado avión carecía de “contramedidas defensivas que eran características de seguridad del antiguo modelo, incluidas sus avanzadas capacidades antimisiles”.

Los cuatro reporteros que firmaron el artículo del miércoles (Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt) recibieron citaciones, según el Veces. El periódico dijo que agentes federales entregaron las citaciones el viernes por la noche a algunos periodistas en sus casas.

Las citaciones “buscan obligar a los periodistas a testificar ante un gran jurado federal en Manhattan el miércoles”, informó el Times. Su testimonio, según las citaciones, fue solicitado “en relación con una presunta violación a la ley penal federal”.

“La aparición de agentes federales encargados de hacer cumplir la ley en la puerta de los periodistas debería sacudir la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que ésta protege”, dijo David McCraw, vicepresidente senior y asesor general adjunto de la Vecesdijo en un comunicado. “Nuestros periodistas informan los hechos y promueven el derecho del público estadounidense a saber cómo está operando su gobierno y cómo se utiliza el dinero de sus contribuyentes. Este acto descarado debe verse como nada más que un intento de impedir que el público sepa lo que está sucediendo en su país intimidando a los periodistas para que no hagan su trabajo”.

Antes del Veces publicó el artículo del miércoles, un alto funcionario del FBI se había puesto en contacto con un periodista y un editor y les había pedido que la historia se mantuviera en secreto, sin explicar por qué, un New York Times El portavoz le dice a NPR. El funcionario del FBI también pidió que se identificaran las fuentes de la historia. Ambos empleados del Times se negaron a hacer ninguna de las dos cosas. (El Veces fue el primero en informar sobre estos acontecimientos.)

Las citaciones fueron emitidas por el fiscal federal Jay Clayton del Distrito Sur de Nueva York, quien recientemente fue nominado por Trump para ser el próximo director nacional de inteligencia. NPR se comunicó con el FBI y el Distrito Sur de Nueva York para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.

El presidente del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, Bruce D. Brown, dijo en una declaración el sábado: “Las citaciones… emitidas a los periodistas del New York Times rompen con la práctica tradicional del Departamento de Justicia de proteger el interés público y la independencia de la prensa al exigir a los fiscales que sólo busquen información de los periodistas como último recurso cuando se hayan agotado todas las demás vías. Cuando Jay Clayton comparezca ante el Comité de Inteligencia del Senado el miércoles, los miembros de ambos partidos no deben permitir que escape a la responsabilidad”.

La decisión de citar a la Veces periodistas es la última escalada en el esfuerzo de años de Trump para intimidar y controlar los medios de comunicación estadounidenses, luego de acuerdos financieros previos con ABC News y CBS News. 60 minutos programa, junto con demandas civiles y acciones penales federales tomadas contra El diario de Wall Street, El Correo de Washingtonla BBC y otros desde que asumió el cargo el año pasado.

En una medida inusual a principios de este año, el FBI registró la propiedad de Correo de Washington la reportera Hannah Natanson, confiscando sus teléfonos y computadoras portátiles, como parte de una investigación sobre información filtrada. Natanson había escrito una serie de historias detalladas sobre los intentos de la administración Trump de reducir la fuerza laboral federal.

Trump está actualmente envuelto en varias disputas legales personales simultáneas con el Veces sobre su cobertura sobre él. Ha acusado a la publicación de menospreciar su reputación, socavar sus esfuerzos por ganar la reelección y difamación. El periódico ha rechazado sus afirmaciones.

El Veces También ha iniciado su propia acción legal contra el Departamento de Defensa por intentar restringir el acceso del Pentágono a los periodistas, y el periódico está involucrado en una demanda y una contrademanda separadas ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos. La comisión acusa al periódico de prácticas laborales discriminatorias basándose en una denuncia presentada por un editor blanco que dijo que lo habían ignorado para un ascenso, mientras que el Veces dijo que la demanda de la comisión era parte de la represalia de la administración Trump por su cobertura del presidente.