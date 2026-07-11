Amy Schumer se enfrenta nuevamente al surf Nightmare Beach después de la eliminación de ‘Casi pierdo la pierna’ (video)

Para Amy Schumer, volver al surf no se trataba sólo de volver a aprender una vieja habilidad, sino de enfrentar un miedo que había arrastrado durante tres décadas.

La comediante y actriz de 45 años recientemente hizo un emotivo regreso al surf en Long Beach, Nueva York, casi 30 años después de que un devastador accidente la obligara a abandonar el deporte. Cuando era adolescente, Schumer sufrió una grave lesión en el surf que casi le cuesta una pierna, poniendo fin permanentemente a lo que ella pensaba que era su viaje en el surf.

Ahora está de vuelta en el agua.

Skudin Surf, la escuela de surf de Long Beach fundada por el legendario surfista de olas grandes de Nueva York, Will Skudin, ayudó a hacer posible el regreso. Conocido en todo el mundo del surf por atacar olas monstruosas desde Nazaré hasta Puerto Escondido, Skudin también se ha convertido en uno de los entrenadores de surf más respetados de la costa este, introduciendo a miles de recién llegados al océano.

Para Schumer, tal vez no hubiera habido una guía mejor.

Per Schumer, sobre su accidente de hace décadas, dijo:

“Hace 30 años, estaba surfeando solo en esta misma playa cuando me monté en trineo. Tuve que sacarme la aleta de la pierna. Grité pidiendo ayuda. Milagrosamente había una persona en la playa. Gritaron para que alguien llamara al 911. Estaba seguro de que iba a perder la pierna”.

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Pero ahora ella ha vuelto. El video captura a la actriz entrando en la alineación junto a su hijo pequeño, convirtiendo lo que podría haber sido una experiencia intimidante en un hito familiar. Con Skudin ofreciéndole aliento y entrenamiento práctico, Schumer recuperó gradualmente la confianza que había perdido desde su lesión.

Es un recordatorio de que el surf no siempre se trata de perseguir olas más grandes o tubos tropicales perfectos. A veces, la mayor victoria es simplemente remar de regreso.

Schumer continuó:

“Hoy, con el apoyo de @whitewaterwilly y mi enamoramiento del surf en @skudinsurf, pude volver a subirme al caballo y mostrarle a mi pequeño que no dejaría que el miedo me detuviera más. Montamos olas juntos, nos abrazamos y reímos y él me dijo que estaba orgulloso de mí.

“Quiero agradecer al increíble personal de Skudin, especialmente a @ryderm2112, por ayudar a mi hijo a descubrir su amor por el surf y ayudarme a superar mi miedo y volver a subirme a la tabla. Un día muy emotivo. Estoy muy orgulloso”.

Lágrimas felices.

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Esta historia fue publicada originalmente por Tablista el 10 de julio de 2026, donde apareció por primera vez en el Noticias sección. Añadir Surfer como Fuente preferida haciendo clic aquí.