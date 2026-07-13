Cory Sandhagen muestra una lesión retorcida después de que un intento de sumisión probablemente se desgarró el tendón de la corva en UFC 329

Cory Sandhagen se someterá a una resonancia magnética esta semana para revelar el alcance del daño causado por un intento de sumisión de Mario Bautista que lo dejó cojeando durante los dos últimos asaltos de su pelea en UFC 329.

El veterano contendiente de peso gallo usó Instagram el lunes para mostrar una espantosa lesión en la parte posterior de su pierna que se desarrolló después de que Bautista hizo un estiramiento de Suloev antes de hacer la transición a una barra de rodilla justo cuando el primer asalto estaba llegando a su fin. Tan pronto como Sandhagen volvió a ponerse de pie, cojeaba notablemente hacia su esquina entre asaltos.

Al final, Bautista obtuvo una victoria por decisión unánime, que se consolidó cuando derribó a Sandhagen en el tercer y último asalto con los tres jueces dándole las mismas puntuaciones de 29-28.

â€”Maldito hombre fastidioso. Perder en una pelea es lo más vergonzoso que jamás haya existido. Apesta”, escribió Sandhagen en Instagram. “Estoy bastante seguro de que la barra de la rodilla me desgarró el tendón de la corva en el primero (me hicieron una resonancia magnética esta semana). Seguía bloqueándose de forma extraña si hacía ciertas cosas. Así que eso arruinó mi plan de juego.

â€œFelicidades a Mario. Estaba bien preparado. El primero estuvo cerca pero lo ganó con esa barra para las rodillas. Segundo, gané (sorprendentemente porque la pierna estaba levantada). 3º, quería hacer la misma ronda que antes pero me cayeron. Tengo que luchar casi a la perfección para ganar en la cima. Algo en lo que necesito mejorar”.

La pelea sirvió como una oportunidad de venganza para Bautista, quien cayó en su debut en UFC cuando se enfrentó a Sandhagen con poca antelación en 2019. Esta vez, Bautista mostró mejoras masivas tanto en los pies como en el suelo, ya que pudo hacer el trabajo contra Sandhagen en la revancha.