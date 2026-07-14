Copa del Mundo 2026: Declan Rice – Inglaterra nombrará mediocampista tardío para la semifinal

Inglaterra tomará una decisión tardía sobre si Declan Rice está en condiciones de ser titular en la semifinal del Mundial contra Argentina.

Pero sigue habiendo optimismo en que el centrocampista del Arsenal pueda superar los efectos de una enfermedad para jugar el miércoles.

Rice, que sufrió una enfermedad en el período previo a la victoria de cuartos de final del sábado sobre Noruega en Miami, fue sustituida en el descanso.

El entrenador Thomas Tuchel admitió después que Rice había pasado tres días en cama antes del partido que Inglaterra ganó por 2-1 en la prórroga.

Se entiende que Rice aún no se ha recuperado completamente de la enfermedad (que contrajo en México, donde Inglaterra venció a los coanfitriones 3-2 en octavos de final), pero su condición ha mejorado notablemente en las últimas 48 horas.

Tal como están las cosas, existe una creciente esperanza de que se recupere lo suficiente como para ser titular en Atlanta.

Es casi seguro que Rice se considerará apto para la semifinal dada la enormidad de la ocasión.

Pero dada la gravedad de la enfermedad, los médicos de Inglaterra están listos para hacer una llamada tardía sobre su disponibilidad.

Y Tuchel esperará a ver qué tan rápido mejora su condición antes de tomar una decisión final sobre si elegirlo.

Además de su recuperación de la enfermedad, Rice también ha estado arrastrando un problema neuronal durante varios meses, afectando su espalda baja y su tendón de la corva.

El mediocampista, que ha jugado 78 partidos internacionales, ha sido titular en todos los partidos de la Copa Mundial de Inglaterra hasta el momento, excepto uno, y se perdió la victoria por 2-0 en la fase de grupos sobre Panamá debido a una lesión.