¿Existe la posibilidad de ser demasiado mayor para ejecutar? Los ancianos condenados a muerte están a punto de morir en Florida

MIAMI– El último prisionero atado a una mesa en la cámara de ejecución de Florida tenía 74 años: el mayor ejecutado en el estado en los tiempos modernos. Los dos próximos que morirán son aún mayores.

La serie de ejecuciones, que se llevarán a cabo a finales de este mes, pone de relieve el envejecimiento de la población condenada a muerte en el país. Uno de los prisioneros de Florida que morirá en julio, un hombre condenado por matar a los padres de su exnovia en 1986, tiene 80 años y sería apenas el segundo octogenario ejecutado en Estados Unidos.

Para algunos, renueva las preguntas sobre la humanidad de administrar la pena capital a reclusos que pronto podrían morir por causas naturales. Para otros, ilustra cómo las apelaciones prolongadas diseñadas para garantizar protecciones constitucionales e impedir que personas inocentes sean ejecutadas también pueden retrasar la justicia.

“¿Es esto intencional, como si dijera que no vamos a permitir que una muerte natural los ayude a escapar de las ejecuciones?” preguntó el reverendo Dustin Feddon, un sacerdote católico que ha estado atendiendo a los condenados a muerte en Florida desde 2013. Al señalar la oposición de la iglesia a la pena capital, añadió: “Ejecutar a los más frágiles y ancianos es aún más cruel e inusual”.

Marilyn Gifford, cuyo asesino de hermana morirá el martes, no lo ve de esa manera.

“Estoy feliz de que esto esté sucediendo alguna vez en nuestras vidas”, dijo. “Ojalá mi madre estuviera viva para verlo”.

Las órdenes de muerte siguen a décadas en el corredor de la muerte

El 25 de junio, Dusty Ray Spencer, condenado por apuñalar mortalmente a su esposa en 1992, se convirtió en la persona ejecutada de mayor edad en Florida en la historia moderna. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación del hombre de 74 años de que su enfermedad hepática lo hacía susceptible al dolor insoportable causado por la inyección letal.

Dennis Sochor, condenado por matar a Patricia Gifford, de 18 años, apenas unas horas después de conocerla en una fiesta de Nochevieja en 1982, sería sólo una semana mayor si su ejecución se lleva a cabo el martes. Marilyn Gifford dijo que ella y su familia planean estar allí.

Dominick Anthony Occhicone, de 80 años, ha pasado casi cuatro décadas en el corredor de la muerte tras ser sentenciado por los asesinatos de los padres de su exnovia. Está previsto que muera el 28 de julio y se convertiría en el segundo preso de mayor edad ejecutado en Estados Unidos, después de que Walter Moody Jr. Moody, de 83 años, fuera ejecutado en Alabama en 2018 por matar a un juez federal y a un abogado de derechos civiles negro.

Esta combinación de fotografías de reserva sin fecha proporcionadas por el Departamento Correccional de Florida muestra, de izquierda a derecha, Dusty Ray Spencer, Dennis Sochor y Dominick Occhicone. Departamento Correccional de Florida vía AP

Hay tres reclusos mayores que Occhicone en el corredor de la muerte de Florida.

El calendario de las ejecuciones depende del gobernador.

No está claro por qué Florida fijó las ejecuciones de los tres prisioneros de forma consecutiva. María DeLiberato, directora legal de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte, señaló que en Florida, el gobernador tiene prácticamente discreción exclusiva cuando se trata de programar las ejecuciones. En muchos otros estados donde se aplica la pena de muerte, la programación depende de los tribunales.

Aproximadamente la mitad de los 242 condenados a muerte en Florida han agotado sus apelaciones y podrían ver emitida su orden de muerte en cualquier momento. La familia de Michael Sheridan pasó un año llamando y escribiendo al gobernador republicano Ron DeSantis, solicitándole que firmara una sentencia de muerte, antes de que el asesino de Sheridan fuera ejecutado a principios de este año.

La oficina de DeSantis no respondió a una solicitud de comentarios de Associated Press. Supervisó un récord de 19 ejecuciones en 2025, más en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976. El estado ha ejecutado a nueve reclusos en lo que va de año.

DeSantis dijo el año pasado que su objetivo es hacer justicia a las familias de las víctimas que han esperado durante décadas.

“Algunos de estos crímenes se cometieron en los años 80”, dijo el gobernador el año pasado. “La justicia demorada es justicia denegada.”

El corredor de la muerte envejece

La edad promedio de los reclusos ejecutados en Estados Unidos ha aumentado de 30 a 50 años en el último medio siglo, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Si bien algunos reclusos cometieron delitos capitales más adelante en sus vidas, largas apelaciones y revisiones obligatorias han resultado en que muchos pasen décadas en el corredor de la muerte, a veces desarrollando condiciones médicas que pueden complicar los esfuerzos para ejecutarlos.

Occhicone tiene varias dolencias relacionadas con la edad, incluidos problemas renales y de próstata, según sus abogados. Necesita ayuda para entrar y salir de la ducha, señalaron.

Según el precedente de la Corte Suprema, aquellos que tenían menos de 18 años cuando cometieron sus crímenes no pueden ser condenados a muerte. Pero la edad avanzada por sí sola no proporciona un argumento legal para evitar la ejecución, dijo Gerod Hooper, abogado del Asesor Regional Capital Collateral de Florida, una agencia estatal que brinda representación legal posterior a la condena.

“Habría que decir que es inconstitucional ejecutar a este hombre de 80 años porque es mentalmente deficiente, no tiene capacidad para ser ejecutado”, dijo Hooper. “O debido a alguna condición médica subyacente, el cóctel de drogas que inyectan causaría dolor y sufrimiento indebidos”.

Los condenados a muerte con demencia en Utah y Alabama han evitado la ejecución y luego han muerto por causas aparentemente naturales. Un preso en Idaho recibió al menos una suspensión de su ejecución debido a cáncer y otros problemas de salud, pero los funcionarios estatales continúan presionando para que se muera.

‘Podría vivir otros 20 años’

En el momento de la desaparición de Gifford, Sochor estaba en libertad condicional tras una condena por violación en 1980.

“Lo conocí cuando era niño y era un matón”, dijo Frank Frandel, quien creció como amigo de la familia en Portland, Michigan. “Podría creer que podría ser así de violento”.

Frandel no mostró ninguna simpatía por la avanzada edad de Sochor, señalando que el padre de Sochor cumplirá 99 años este año.

“Podría vivir otros 20 años”, dijo Frandel. “Así que no, no siento pena por que tenga esa edad”.

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