La mayoría de los estadounidenses cree que la guerra en Irán se prolongará, y el costo del gas aumentará: Encuesta

La mayoría de los estadounidenses cree que la guerra en Irán se...

Según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos publicada el lunes 13 de julio, la mayoría de los estadounidenses esperan que la guerra con Irán se prolongue por un largo período de tiempo.

La encuesta mostró que el 79% de los encuestados creen que las acciones militares de Estados Unidos en Irán “durarán un período prolongado”. Por otro lado, solo el 18% de los encuestados creen que la guerra “terminará bastante rápido en cuestión de semanas”.

La participación militar de Estados Unidos en Irán sigue siendo impopular entre los estadounidenses, ya que solo el 37% de los encuestados en la última encuesta dijeron que aprobaban los ataques. La encuesta también mostró que aproximadamente la mitad de los estadounidenses creen que la guerra no ha valido la pena.

La encuesta encuestó a 1,019 adultos en Estados Unidos y tenía un margen de error del 4%, según Reuters/Ipsos.

La encuesta se realizó el mismo día en que Estados Unidos lanzó un nuevo round de ataques contra Irán el lunes, marcando el tercer día consecutivo de ataques.

Anteriormente el lunes, Trump dijo que Estados Unidos está restableciendo un bloqueo naval contra Irán y actuaría como “guardián” del Estrecho de Ormuz, una vía fluvial crítica. Agregó que Estados Unidos cobraría a los países una tarifa del 20% del valor de toda la carga enviada para cubrir “todos los costos necesarios para garantizar la seguridad de esta sección muy volátil del mundo”.

La encuesta también mostró que los estadounidenses no son optimistas sobre los precios del gas en el futuro, con el 60% de los encuestados diciendo que esperan aumentos en el próximo año como resultado directo de la guerra con Irán.

Según AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina se sitúa en $3.87, una disminución de 19 centavos desde hace un mes pero un aumento de 72 centavos desde julio de 2025. En los mercados, los precios del petróleo volvieron a subir cuando los futuros del crudo Brent, un punto de referencia del mercado, subieron $2.39, o aproximadamente un 3%, a $78.40.

Fernando Cervantes Jr. es un reportero de noticias en tendencia para USA TODAY. Puedes contactarlo en fernando.cervantes@usatodayco.com y seguirlo en X @fern_cerv_.