Copa del Mundo y sol animan a los consumidores del Reino Unido a derrochar en cerveza y compras en línea

Un sol inclemente y la Copa del Mundo convencieron a los consumidores a gastar más en cerveza y compras en línea el mes pasado, con la expectativa de que las carteras permanezcan sueltas a medida que los fanáticos de Inglaterra se preparan para las semifinales del miércoles.

La mayoría de las personas siguen siendo pesimistas sobre la economía del Reino Unido, según datos del Banco Barclays basados en transacciones con tarjetas de débito y crédito.

Sin embargo, el inicio del fútbol veraniego ayudó a los consumidores a dejar de lado sus preocupaciones e indulgirse en pintas de cerveza, piscinas inflables y ventiladores eléctricos portátiles, con la expectativa de que casi la mitad de estos últimos terminen en vertederos.

El gasto aumentó un 1.9% interanual en junio, aún por debajo de la tasa de inflación del consumidor del 3%, pero un marcado aumento desde el más apagado 0.8% registrado en mayo.

Los pubs han experimentado el mayor impulso, gracias en parte a los fanáticos del fútbol que aprovechan las horas de apertura extendidas, según informó el informe de gasto de los consumidores de Barclays. La victoria de la fase de grupos de Inglaterra sobre Panamá surgió como el día más concurrido de 2026 hasta el momento, con ganancias cinco veces más altas que el promedio diario del año.

En términos interanuales, el empate de Inglaterra con Ghana resultó en el mayor aumento, ya que los usuarios de tarjetas en los pubs gastaron un 244% más de lo que hicieron en el mismo día en 2025, posiblemente debido a una relativa falta de acción que dio a los fanáticos tiempo para ir al bar.

La victoria en los octavos de final sobre México registró un aumento del 201.5%, medido durante el domingo y el lunes para reflejar el inicio del juego en las primeras horas de la madrugada.

Los datos no capturan la victoria de cuartos de final de Inglaterra sobre Noruega, pero las cifras publicadas por Dojo, una empresa de pagos con tarjeta, mostraron un aumento del 23% en ganancias en comparación con el sábado anterior. La acción en el campo inspiró la mayor sed en Southampton, donde las ventas de todo el día casi se duplicaron en comparación con la semana anterior. En Newcastle upon Tyne, las ventas en pub solo fueron un 11% más altas que un sábado normal.

Antes del juego, las estimaciones sugerían que el progreso de Inglaterra a los cuartos de final podría valer £385 millones para la economía y £500 millones al tener en cuenta los cuatro juegos de esa ronda.

El lunes, con unas 48 horas hasta que comience la semifinal contra Argentina, la Asociación de la Cerveza y el Pub británica predijo que el juego conduciría a un aumento de 6 millones de pintas servidas, un aumento mayor que en Nochevieja. La Asociación de Industrias Nocturnas, que también incluye otros tipos de locales como bares y discotecas, ha pronosticado un aumento de hasta £80 millones para el sector.

El clima abrasador, a medida que Gran Bretaña siente los efectos de la crisis climática, ha tenido un impacto similar al del fútbol, muestran los datos.

La ola de calor récord llevó a los consumidores a renovar sus armarios, lo que resultó en un aumento del 2.4% en las ventas de ropa, según Barclays, mientras que los grandes almacenes, muchos de los cuales están climatizados, se desempeñaron particularmente bien, con un incremento del 9.7%.

Sin embargo, un informe separado indicó que el calor llevó a la mayoría de los consumidores a comprar en línea en lugar de desafiar los elementos en la calle principal.

Las ventas no alimentarias en las tiendas disminuyeron un 1.1% en comparación con junio pasado, según cifras de la British Retail Consortium (BRC) y KPMG.

Sin embargo, las ventas en línea no alimentarias aumentaron un 5.1% durante el mismo período, muy por encima de la tasa de crecimiento promedio anual del 1.5%.

La tasa de penetración en línea, la proporción de artículos no alimentarios comprados en línea, aumentó al 39% desde el 37.7% en junio del año pasado.

Mientras que los minoristas en línea se beneficiaron, la BRC emitió una advertencia sobre la presión en las tiendas de la calle principal.

“Los ventiladores eléctricos y las piscinas inflables tuvieron un buen desempeño, ya que la gente buscaba refrescarse, mientras que el atractivo del sol significaba que los juegos y las ventas de productos de alto valor tuvieron dificultades”, dijo Helen Dickinson, directora ejecutiva de la BRC.

“Una ola de calor no solo cambia la forma en que los clientes compran, sino que también hace que las operaciones minoristas sean más desafiantes, desde mantener los estantes surtidos hasta mantener los productos y las personas frescas. Estas presiones se suman a las crecientes tasas comerciales, impuestos más altos al empleo y la continua incertidumbre global, que están presionando la capacidad de los minoristas para invertir, crear empleos y mantener los precios bajos”.