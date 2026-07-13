Emmys diurnos anuncian nominaciones 2026 (ACTUALIZANDO)

La 53ª edición anual de las nominaciones a los premios Emmy diurnos está en marcha. Entre los primeros nominados se encuentran: los programas recientemente cancelados “The Kelly Clarkson Show” (reconocido en las categorías de programa de entrevistas y presentador de entrevistas) y “Sherri” (con una nominación para presentador de entrevistas).

Los premios Emmy diurnos, administrados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión con sede en Nueva York, reconocen a los dramas diurnos, programas de entrevistas, noticias de entretenimiento, culinarios, de aventuras, instructivos y de programación legal/sala de juzgados. El homenajeado al Logro de Toda una Vida de este año, los ingresos al Círculo de Oro y Plata, y el presentador de la ceremonia serán anunciados en una fecha posterior.

Anteriormente celebrados en junio, los Emmy diurnos se trasladaron al otoño el año pasado; el evento de 2026 está programado para tener lugar como una sola ceremonia el viernes 30 de octubre en Los Ángeles.

“Estamos orgullosos de honrar el extraordinario talento y los equipos creativos cuyo trabajo continúa definiendo y elevando la televisión diurna”, dijo el presidente/CEO de NATAS, Adam Sharp. “A medida que el panorama diurno evoluciona y surgen nuevas formas de contar historias, seguimos comprometidos con reconocer la innovación que sucede en toda la industria”.

Las nominaciones de los Emmy diurnos de este año llegan después de que se anunciaran varios cambios en las reglas esta primavera. Entre las modificaciones: las presentaciones ahora se basarán en episodios, lo que llama un “formato de horario estelar”, permitiendo a los programas enviar múltiples presentaciones de diferentes episodios y potencialmente recibir varias nominaciones.

Además, NATAS ha decidido determinar cuántas nominaciones recibirá una categoría en función de una escala de cuántas presentaciones haya, al igual que lo que sucede en los Emmy de horario estelar. El número predeterminado de nominaciones en una categoría es:

– 10 – 29 presentaciones: 5 nominaciones – 30 – 59 presentaciones: 6 nominaciones – 60 – 89 presentaciones: 7 nominaciones – 90 – 119 presentaciones: 8 nominaciones – 120 – 149 presentaciones: 9 nominaciones – 150 o más presentaciones: 10 nominaciones

Si hay menos de diez presentaciones en una categoría, el número predeterminado de nominaciones es el 50% de las presentaciones de la categoría, redondeado al número entero más cercano. Las categorías con tres o menos presentaciones no tienen nominaciones, “aunque el Comité Nacional de Premios puede proceder con un premio basado en un estándar de excelencia si la categoría no se fusiona o se elimina de otra forma”.

Mientras tanto, hay un nuevo umbral para ser elegible para el actor invitado en un drama diurno (“Para ser elegible en la categoría de invitado, se debe aparecer en un máximo del 19% de los episodios emitidos/en streaming por primera vez durante el año calendario 2025. De lo contrario, debe participar en categorías elegibles solo en las categorías de Talento Principal, de Reparto o Emergente”). Y la categoría de programación de ciencia y naturaleza ha sido eliminada en el horario diurno, ya que los programas ahora tendrán que presentarse en el horario estelar, Noticias & Documentales o Infantil y Familiar, dependiendo de la elegibilidad.

Finalmente, los dramas diurnos y los programas de no ficción ahora competirán juntos en las categorías, excepto en escritura y dirección. Las categorías se dividirán nuevamente si tanto la pista de drama diurno como la de no ficción diurna tienen al menos 10 presentaciones cada una.

Las producciones de NATAS están detrás de los Emmy diurnos. Adam Sharp y Lara Gates son productores ejecutivos, y Leon Knoles regresa como director de la ceremonia por quinto año consecutivo. “Cada año, los Premios Emmy Diurnos celebran la creatividad, la pasión y la dedicación que impulsan esta vibrante comunidad de narradores”, dijo la jefa de los premios Emmy Diurnos, Rachel Schwartz. “Felicidades a los nominados de este año, cuyo trabajo continúa entreteniendo, inspirando y conectando con el público todos los días. Esperamos celebrar sus logros extraordinarios en Hollywood este octubre”.

Aquí están las nominaciones de este año, comenzando con cuatro categorías que fueron reveladas el lunes por la noche durante las emisiones de los programas de noticias de entretenimiento “Extra” y “Entertainment Tonight”:

– Destacado Intérprete Principal en una Serie de Drama Diurno: Actriz

Stacy Haiduk como Kristen DiMera, “Days of Our Lives” (Peacock [Corday Productions, Inc. | Sony Pictures Television]) Karla Mosley como Dani Dupree, “Beyond the Gates” (CBS) Michelle Stafford como Phyllis Summers, “The Young and the Restless” (CBS [Sony Pictures Television]) Heather Tom como Katie Logan, “The Bold and the Beautiful” (CBS [Bell-Phillip TV Productions, Inc.]) Tamara Tunie como Anita Williams Dupree, “Beyond the Gates” (CBS)

– Destacado Intérprete Principal en una Serie de Drama Diurno: Actor

Eric Braeden como Victor Newman, “The Young and the Restless” (CBS [Sony Pictures Television]) Steve Burton como Jason Morgan, “General Hospital” (ABC) Scott Clifton como Liam Spencer, “The Bold and the Beautiful” (CBS [Bell-Phillip TV Productions, Inc.]) Thorsten Kaye como Ridge Forrester, “The Bold and the Beautiful” (CBS [Bell-Phillip TV Productions, Inc.]) Christian Jules LeBlanc como Michael Baldwin, “The Young and the Restless” (CBS [Sony Pictures Television])

– Destacado Programa de Entrevistas Diurno

“3rd Hour of Today” (NBC) “The Drew Barrymore Show” (CBS Media Ventures) “The Kelly Clarkson Show” (NBCUniversal Syndication Studios) “Live with Kelly and Mark” (Disney Entertainment Distribution) “Today with Jenna & Friends” (NBC) “The View” (ABC)

– Destacado Presentador de Programa de Entrevistas Diurno

Joy Behar, Whoopi Goldberg, Alyssa Farah Griffin, Sara Haines, Sunny Hostin & Ana Navarro, “The View” (ABC) Kelly Clarkson, “The Kelly Clarkson Show” (NBCUniversal Syndication Studios) Tamron Hall, “Tamron Hall” (Disney Entertainment Distribution) Jennifer Hudson, “The Jennifer Hudson Show” (Warner Bros. Television [Telepictures]) Sherri Shepherd, “Sherri” (Debmar-Mercury)

Más por venir a medida que se anuncien el resto de los nominados el martes por la mañana.