Copa del Mundo y sol animan a los consumidores del Reino Unido a gastar en cerveza y compras en línea

El sol incansable y la Copa del Mundo incitaron a los consumidores a gastar más en cerveza y compras en línea el mes pasado, con la expectativa de que los bolsillos sigan sueltos mientras los fanáticos de Inglaterra se preparan para la semifinal del miércoles. La mayoría de las personas siguen siendo pesimistas sobre la economía del Reino Unido, según datos del Banco Barclays basados en transacciones con tarjetas de débito y crédito. Sin embargo, el inicio del fútbol de verano ayudó a los consumidores a dejar de lado sus preocupaciones y se deleitaron con pintas de cerveza, piscinas hinchables y ventiladores eléctricos portátiles, con la expectativa de que casi la mitad de estos últimos terminen en vertederos. El gasto aumentó un 1,9% interanual en junio, todavía por debajo de la tasa de inflación del consumidor del 3%, pero un marcado aumento respecto al más apagado 0,8% registrado en mayo. Los pubs han experimentado el mayor impulso, en parte gracias a los fanáticos del fútbol que aprovechan las horas de apertura extendidas, encontró el informe de gasto de los consumidores de Barclays. La victoria de la fase de grupos de Inglaterra sobre Panamá surgió como el día más ocupado de 2026 hasta ahora, con ingresos cinco veces más altos que el promedio diario del año. Desde una perspectiva interanual, el empate de Inglaterra con Ghana resultó en el mayor aumento, ya que los usuarios de tarjetas en los bares gastaron un 244% más que en el mismo día de 2025, posiblemente debido a una relativa falta de acción que dio a los fanáticos tiempo para ir al bar. La victoria en los octavos de final sobre México registró un aumento del 201,5%, medido durante el domingo y el lunes para reflejar el inicio del partido en las primeras horas de la mañana. Los datos no capturan la victoria de cuartos de final de Inglaterra sobre Noruega, pero las cifras publicadas por Dojo, una empresa de pagos con tarjeta, mostraron un aumento del 23% en los ingresos en comparación con el sábado anterior. La acción en el campo inspiró la mayor sed en Southampton, donde las ventas de día completo casi se duplicaron en comparación con la semana anterior. En Newcastle upon Tyne, las ventas en los pubs solo fueron un 11% más altas que en un sábado normal. Antes del juego, las estimaciones sugerían que el progreso de Inglaterra a los cuartos de final podría valer 385 millones de libras a la economía y 500 millones de libras al incluir todos los juegos de esa ronda. El lunes, con aproximadamente 48 horas hasta que comience la semifinal contra Argentina, la Asociación Británica de Cerveza y Pubs predijo que el juego conduciría a un aumento de 6 millones de pintas servidas, un aumento mayor que en la víspera de Año Nuevo. La Night Time Industries Association, que también incluye otros tipos de locales como bares y discotecas, ha pronosticado un aumento de hasta 80 millones de libras para el sector. El clima abrasador, a medida que Gran Bretaña siente los efectos de la crisis climática, ha tenido un impacto similar al fútbol, muestran los datos. La ola de calor sin precedentes llevó a los consumidores a renovar sus armarios, lo que resultó en un aumento del 2,4% en las ventas de ropa, según Barclays, mientras que los grandes almacenes, muchos de los cuales están climatizados, se desempeñaron particularmente bien, con un aumento del 9,7%. Sin embargo, un informe separado indicó que el calor llevó a la mayoría de los consumidores a comprar en línea en lugar de enfrentar los elementos en las tiendas físicas. Las ventas no alimentarias en las tiendas disminuyeron un 1,1% en comparación con junio pasado, según cifras del Consorcio de Comercio Minorista Británico (BRC) y KPMG. Sin embargo, las ventas en línea no alimentarias aumentaron un 5,1% durante el mismo período, muy por encima de la tasa de crecimiento promedio de 1,5% en 12 meses. La tasa de penetración en línea, la proporción de artículos no alimentarios comprados en línea, subió al 39% desde el 37,7% en junio del año pasado. Mientras que los minoristas en línea se beneficiaron, el BRC emitió una advertencia sobre la presión en las tiendas de la calle principal. “Los ventiladores eléctricos y las piscinas hinchables funcionaron bien, ya que las personas buscaron refrescarse, mientras que el atractivo del sol significó que los juegos y las ventas de alto valor lucharon”, dijo Helen Dickinson, la directora ejecutiva del BRC. “Una ola de calor no solo cambia la forma en que los clientes compran, sino que también hace que las operaciones minoristas sean más desafiantes, desde mantener los estantes abastecidos hasta mantener frescos los productos y las personas. Estas presiones se suman a la creciente tasa comercial, impuestos más altos al empleo y la incertidumbre global continua, todo lo cual está comprimiendo la capacidad de los minoristas para invertir, crear empleos y mantener los precios bajos.”