Final del Mundial y predicción del tercer puesto: veredicto de Chris Sutton sobre España-Argentina e Inglaterra-Francia

¿El Mundial de 2026 terminará con gloria para España o Argentina?

También tenemos el partido en el que nadie quería participar, la final de bronce, donde Francia e Inglaterra competirán por el tercer puesto del podio.

“He visto a Argentina numerosas veces en este torneo y, en comparación con sus equipos del pasado, este no es un equipo argentino sobresaliente”, dijo Chris Sutton, experto en fútbol de BBC Sport.

“Aun así, hay que admirar su lucha y su agresividad. Luchan como ningún otro equipo para permanecer en los partidos y ganar como puedan”.

“Harán todo lo que puedan contra España y, por supuesto, también tienen a Lionel Messi”.

Sutton, AI y los usuarios del nuevo juego de predicción de la BBC están prediciendo los resultados de cada partido de esta Copa del Mundo.

Sólo AI logró acertar en una de las semifinales, respaldando correctamente a Argentina para vencer a Inglaterra.

Pero los usuarios todavía tienen una ventaja general insuperable, ya que se han completado 102 de los 104 partidos del torneo.

Chris ha acertado 65 veces (64%), AI tiene 66 (65%), pero ustedes siguen en la cima con una puntuación de 72 (71%).

Las predicciones de la IA se han generado utilizando Microsoft Copilot Chat. Simplemente le pedimos a la herramienta que “prediga los resultados de la final de la Copa del Mundo y de la final de bronce”.

El juego de predicción de la BBC permite a los lectores elegir un ganador en cada eliminatoria.

JUEGA EL PREDICTOR DE LA COPA MUNDIAL AQUÍ

¿Quién predijeron nuestros expertos que ganaría la Copa del Mundo 2022?

Francia (9): Scott Brown, Gael Clichy, Rachel Corsie, Olivier Giroud, Danny Murphy, Paul Robinson, Tony Pulis, Alan Shearer y Chris Sutton

Inglaterra (7): Thomas Frank, Joe Hart, Steph Houghton, Martin Keown, Wayne Rooney, Sue Smith y Elena de White

España (1): Mica Richards