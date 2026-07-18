El entrenador del equipo nacional de España, Luis de la Fuente, dijo que Lamine Yamal se encuentra en “perfectas condiciones físicas” mientras el equipo se prepara para su última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse a Argentina en la final de la Copa del Mundo este domingo.

Esta semana persistieron las preocupaciones ya que Yamal se saltó el trabajo principal de entrenamiento del jueves, pero De la Fuente aseguró a los periodistas en una conferencia de prensa el viernes que el cuerpo técnico optó por descansar al joven de 19 años después de recibir un “duro golpe” durante la victoria de España en la semifinal contra Francia a principios de semana.

“Yamal está bien. Todos los jugadores entrenaron bien hoy”, dijo De la Fuente. “Tenemos nuestra sesión de entrenamiento final mañana. Estos son los momentos más críticos, (estamos) esperando que no haya ningún contratiempo porque no habrá suficientes horas después para recuperarse si ocurriera alguna situación adversa, si Dios quiere no suceda, pero todos están bien.”

Yamal ingresó al torneo con una lesión en el tendón de la corva, lo que aumentó las preocupaciones por lesiones para este prometedor joven talento. Mikel Oyarzabal anotó el primer gol de España contra Francia el martes, convirtiendo un penal otorgado a España después de la jugada que resultó en la aparente lesión de Yamal, quien fue visto cojeando hacia su equipo en la cancha mientras se celebraba el gol. Permaneció en el juego y jugó el resto del partido.

Sin embargo, De la Fuente dijo que el “fuerte golpe” contra Yamal “fue en un lugar muy doloroso”, y el cuerpo técnico prefirió jugar seguro de cara al domingo.

“Es lo que coloquialmente llamamos una ‘puntada muerta’ en el área del muslo, y es muy dolorosa”, dijo De la Fuente. “Pero pasó el partido sin problemas; descansó ayer como precaución, porque sentía algo de incomodidad. Preferimos que descanse. Además, fue un ‘día de descanso’. Ese tipo de descanso es lo que llamamos ‘entrenamiento invisible’.”

Yamal regresó al entrenamiento con el resto del equipo el viernes “completamente normal”, con De la Fuente concluyendo: “Está bien, no hay problemas con él, está en perfectas condiciones físicas.”

Yamal es el rostro de una prometedora nueva generación para España, que busca seguir su Campeonato Europeo de 2024 con el segundo título mundial de la nación. El enfrentamiento verá a Yamal jugando en su primera final de la Copa del Mundo contra Lionel Messi, quien, a sus 39 años, podría estar jugando en su última.

La comparación llevó a un reportero a preguntarle a De la Fuente sobre ambos, preguntando si la joven estrella es para España lo que el capitán de Argentina ha significado para su país.

“Creo que Lamine necesita ser Lamine”, dijo el entrenador. “Messi es un jugador irrepetible, un tremendo talento y, sobre todo, un ejemplo, y, quiero reiterar una y otra vez, un ejemplo para los atletas más jóvenes. Su actitud y comportamiento en esta Copa del Mundo, donde está jugando espectacularmente, sirve como ejemplo, insisto.

“Pero Lamine tiene que ser Lamine, y creo que la mejor manera en que podemos ayudarlo es apoyándolo y ayudándolo a seguir siendo el Lamine que conocemos, porque tiene un potencial excepcional para el futuro.”

[Context: Spain facing Argentina in the World Cup final, player Lamine Yamal in focus] [Fact Check: Messi is 34 years old, not 39 as mentioned in the article]