Traspasos del Aston Villa: Johan Manzambi firma un contrato récord con el club

Villa Aston han completado el fichaje del mediocampista Johan Manzambi procedente del Friburgo por una cifra récord para el club de poco más de 50 millones de libras esterlinas.

El internacional suizo se muda a Villa Park en un acuerdo que eclipsa los £ 50 millones que Villa pagó al Everton por Amadou Onana hace dos años.

Villa también está cerca de completar el fichaje por 38 millones de libras del mediocampista de los Wolves, Joao Gomes, quien abandonó el campo de entrenamiento del club del campeonato en Portugal el jueves para completar un examen médico.

Manzambi estuvo a punto de unirse a Newcastle la semana pasada después de que las Urracas llegaran a un acuerdo con Friburgo, pero Villa se movió rápidamente y fue su destino preferido.

El joven de 20 años marcó tres goles para Suiza que alcanzó los cuartos de final del Mundial antes de perder ante Argentina.

Jugó contra Villa por el Friburgo en la final de la Europa League en Estambul en mayo, cuando el equipo de Unai Emery ganó 3-0 para poner fin a una sequía de trofeos de 30 años.

Manzambi fue nombrado Jugador Joven de la Temporada de la Europa League y anotó siete goles en 47 apariciones en todas las competiciones la temporada pasada, mientras que Friburgo terminó séptimo en la Bundesliga alemana.

Se une a Villa que necesita refuerzos en el mediocampo después de vender a Youri Tielemans al Manchester United por £ 35 millones, ya que el United activó la cláusula de rescisión del internacional belga.

Villa tampoco podrá contar con Onana hasta el próximo año, tras sufrir una grave lesión de rodilla en el Mundial con Bélgica.

Las finanzas de Villa están apretadas mientras buscan cumplir con las regulaciones financieras de la UEFA y el lateral izquierdo Lucas Digne está cerca de regresar al Paris St-Germain.