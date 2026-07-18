Clasificación de novatos de la NBA: dónde se encuentran Boozer, Dybantsa y otros…

Los cazatalentos, fans y directivos de la NBA esperaban ansiosos el draft de 2026, y la nueva clase de novatos no ha decepcionado en sus primeras semanas en la liga.

Excepto por la selección No. 20 Jayden Quaintance y la selección No. 21 Karim Lopez, quienes están lesionados, cada selección de primera ronda apareció en múltiples juegos en la liga de verano de Las Vegas.

Lo cual significa que es hora de hacer algunas clasificaciones demasiado tempranas de novatos, basadas en el potencial de los mejores novatos y sus actuaciones iniciales en la liga de verano. En este ejercicio, clasificaremos las mejores 11 selecciones del draft de 2026, que han sido impresionantes o destacadas en la cancha este verano. (Esa cifra se detiene en 11, porque la selección No. 12, Aday Mara del Oklahoma City Thunder, parece tener un largo camino por recorrer antes de contribuir a un contendiente por el campeonato.)

Cabe señalar que esta es una clasificación de la calidad de los jugadores en este momento, en lugar de una proyección a largo plazo, y está sujeta a pequeñas variaciones en muestras pequeñas. Vi a todos estos jóvenes jugar al menos una vez en Las Vegas, pero ninguno de ellos más de dos veces.

Antes de empezar, todos los siguientes novatos merecen al menos una breve mención por sus actuaciones: Meleek Thomas de los Cleveland Cavaliers, líder anotador de la liga de verano con 28.3 puntos por juego; Labaron Philon Jr. de los Philadelphia 76ers, un operador ofensivo suave; y Allen Graves de los Toronto Raptors, una máquina de robos que podría ser un verdadero terror jugando con Scottie Barnes, Collin Murray-Boyles y (quizás) Kawhi Leonard.

Ahora, las mejores 11 novatos, con algunos cambios en su orden de selección basados en su juego de verano.

Selección del draft de 2026: 7

Comencemos con lo positivo: Acuff parece tener el perfil de un creador líder. Mientras enhebraba varios pases ingeniosos entre el tráfico en Vegas, me emocionaba verlo asociarse con Domantas Sabonis en bloqueos y handoffs esta temporada.

Pero Acuff también cumplió con casi todos los aspectos negativos de un base pequeño. No disipó ninguna preocupación sobre su defensa laxa, especialmente fuera del balón. Y su eficiencia ofensiva fue deficiente en todos los aspectos menos uno. Incluyendo su juego en el California Classic, Acuff lanzó un 35% desde el campo, un 27% en triples y un 70% en tiros libres este verano.

Estos porcentajes seguramente aumentarán en una muestra más grande en la temporada regular. Pero dadas sus otras limitaciones, Acuff necesita ser un talento ofensivo trascendente para tener éxito verdaderamente en la NBA, y ha mostrado algunas razones tempranas para dudar de ese camino.

Selección del draft de 2026: 5

Wagler es la mejor muestra de por qué es importante no reaccionar en exceso a las actuaciones en la liga de verano. Lo vi luchar durante seis cuartos en Vegas antes de irse en el entretiempo de su segundo juego para tomar un vuelo, pero anotó 18 puntos en un cuarto tan pronto como salí del gimnasio.

Con su tamaño (6 pies 5 pulgadas, 188 libras), su eficaz lanzamiento de triple (35% en la liga de verano) y su astuta distribución en el bloqueo y continuación, Wagler tiene el perfil de un creador líder a nivel NBA. Pero fue demasiado pasivo durante largos periodos en Vegas, y su falta de explosividad significó que rara vez creaba separación de los defensores.

Incluso su cuarto de 18 puntos llegó principalmente desde el perímetro; Wagler convirtió solo un 33% (7 de 21) de sus intentos de 2 puntos en la liga de verano, lo que sugiere un año de novato más parecido al de Egor Demin en Brooklyn que al de un contendiente al Novato del Año.

Selección del draft de 2026: 8

Flemings fue el mejor defensor entre los bases del draft en Vegas, capaz de quedarse con los bases rivales y mantenerse firmes cuando lo cambiaban a interiores rivales. El alero de los Nets, Danny Wolf, no es la presencia postes más imponente, pero es notable que Flemings le arrebatara el balón al jugador de 6 pies 11 pulgadas después de un cambio tardío en un juego cerrado.

Más preguntas rodean el ataque de Flemings. Por un lado, lo vi anotar en todos los niveles en una mitad de la liga de verano, y en su mayoría lució compuesto y controlado bajo presión. Pero también parecía renuente a penetrar hacia su izquierda, y su eficacia general (32% desde el campo, contando su juego en la liga de verano de Salt Lake City) dejó mucho que desear.

Selección del draft de 2026: 9

Johnson fue uno de los mejores jugadores de la liga de verano a pesar de jugar solo dos partidos. Realizó varias lecturas avanzadas en el rol corto y fue extremadamente eficiente dentro del arco, convirtiendo el 75% (15 de 20) de sus intentos de 2 puntos.

Johnson fue aún más impresionante en el otro extremo, donde fue un defensor muy activo con seis bloqueos y cinco robos en dos juegos. (Si algo, Johnson podría haber sido demasiado activo, ya que acumuló seis faltas a mitad del tercer cuarto de su debut.)

Su tiro de media distancia necesita trabajo, ya que rutinariamente estaba desviado hacia un lado – en lugar de corto o largo – con sus triples. Pero para un prospecto que parecía una elección arriesgada en el puesto No. 9 en la noche del draft, Johnson dio un gran paso en Vegas para demostrar que pertenece.

Selección del draft de 2026: 11

Recuerda que esta clasificación refleja el estatus actual del jugador, por lo que tiene sentido que Lendeborg, de 23 años, esté más preparado para la NBA que muchos de los adolescentes seleccionados antes que él.

Incluido en ese paquete de habilidades listas para la NBA se encuentran unas útiles habilidades para pasar, una defensa sólida y un prometedor lanzamiento de triples, lo cual debería ayudar a Lendeborg a encajar en un equipo veterano de los Warriors.

Lendeborg fue más dinámico en transición, conduciendo rutinariamente con fuerza y enfrentándose al contacto alrededor del aro. Una de esas penetraciones de Lendeborg – cuando finalizó sobre Cameron Boozer con facilidad – se destacó en los reels de la liga de verano, y ese tipo de jugada fue una ocurrencia frecuente en los juegos de los Warriors.

reproducir 1:12 Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors: Resumen del juego

Selección del draft de 2026: 6

Brown no tuvo los momentos de destacados evidentes como los jugadores seleccionados por encima de él en la selección No. 6 del draft, pero tuvo una actuación sólida en ambas facetas en la liga de verano. Llamó la atención en el lado defensivo, donde fue disruptivo al forzar pérdidas de balón y mostró solidez en defensa individual.

En la ofensiva, Brown lució cómodo creando su propio tiro, y fue más fluido para llegar a sus posiciones que muchos de los bases en esta clase de novatos. Parece tener el mayor potencial entre los numerosos jóvenes jugadores de los Nets.

Selección del draft de 2026: 10

10 mejores selecciones del draft clasificadas por pérdidas de balón por juego en Vegas Jugador PDJ 1. Brayden Burries 0.3 2. Morez Johnson Jr. 1.5 3. Keaton Wagler 1.7 4. AJ Dybantsa 2.0 5. Cameron Boozer 3.0 6. Mikel Brown Jr. 3.0 7. Kingston Flemings 3.5 8. Caleb Wilson 4.3 9. Darius Acuff Jr. 4.7 10. Darryn Peterson 4.7

En un entorno lleno de jugadores inexpertos cometiendo errores de novato, Burries se destacó en Las Vegas porque rara vez cometió alguno. El jugador de 20 años fue posiblemente el mejor base novato en la liga de verano, ya que promedió 22.3 puntos con un 50% de acierto en tiros de campo (44% en triples) – y lo más notable, registró 12 asistencias frente a solo una pérdida de balón.

En un equipo con Tyler Herro, Ryan Rollins, Jaime Jaquez Jr., Kevin Porter Jr. y Kasparas Jakucionis, no está claro cuántas oportunidades tendrá Burries como base en su temporada de novato. Pero la selección No. 10 definitivamente se ha ganado una oportunidad más prolongada con sus hazañas en la liga de verano.

Selección del draft de 2026: 4

No te emociones prematuramente por el 48% de Wilson en triples; casi no hay correlación entre el porcentaje de triples en la liga de verano y el porcentaje de triples en la temporada regular.

Sin embargo, el hecho de que Wilson esté intentando 8.3 triples por juego es significativo después de haber convertido solo 7 de 27 en 24 partidos universitarios. La estadística más confiable de la liga de verano – lo que se traduce más claramente de la liga de verano a la temporada regular – es la tasa de intentos de triples, y casi la mitad de los tiros de Wilson este verano provinieron desde la distancia. Su ofensiva podría tener una nueva dimensión en la NBA en comparación con la universidad.

Otros indicadores no son tan positivos, sin embargo, por lo que Wilson se encuentra en cuarto lugar en lugar de ascender más allá de su posición en el draft. Wilson solo tuvo cinco asistencias a 13 pérdidas de balón en Vegas, y lanzó un impactante 23% (3 de 13) en tiros libres. Sus nueve tapones en tres juegos fueron un gran punto positivo – mostró una excelente velocidad de recuperación al bloquear un layup en transición después de cometer una pérdida de balón desordenada – pero no exageres su impacto defensivo, ya que no lució tan dominante como un defensor uno a uno en cada posesión.