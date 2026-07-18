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 Resultados oficiales del pesaje | Noche de pelea de UFC: Ciudad de Oklahoma


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<div class="field field--name-subtitle field--type-string field--label-hidden field__item">Los pesos oficiales de los atletas que compiten en UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman el 18 de julio
 
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<div class="c-hero__article-credit"> julio. 17, 2026
 
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<p>UFC regresa a Oklahoma City por primera vez en casi 10 años para su evento debut en el Paycom Center con una emocionante pelea de peso mediano que enfrenta al ex campeón <a><strong>Dricus Du Plessis<strong>Â lucha contra el ex campeón de peso welter de UFC <a href="https://www.ufc.com/athlete/kamaru-usman"><strong>Kamaru Usman. En el evento co-principal, Contendientes de peso mediano de UFC <a href="https://www.ufc.com/athlete/jared-cannonier"><strong>Jared Cannonier</strong></a><strong>Â </strong>y <a href="https://www.ufc.com/athlete/christian-leroy-duncan"><strong>Christian Leroy Duncan</strong></a> colisionan.</p>
<p>

 

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<p><a href="https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-july-18-2026"><em><strong>UFC FIGHT NOCHE: DU PLESSIS vs USMAN<em><strong> se lleva a cabo el sábado, 18 de julio en Paycom Center. Las preliminares se transmitirán a las 5 pm ET / 2 pm hora del Pacífico, seguido de la cartelera principal que se transmitirá a las 8 pm ET / 5 pm PT. Todos los combates se transmitirán en vivo en <a href="https://www.paramountplus.com/shows/ufc-fight-night/?tbl ci=Gi29d5rPLii7nm8n_3rKjhnyXEdGh4jw2tN4rEfDhQo"><strong>Paramount+</strong></a>.Â 
</p>
<p>Evento principal programado para cinco rondas. Todas las demás peleas programadas para tres asaltos.
</p>
<h2>UFC Fight Night: Resultados oficiales del pesaje de Du Plessis vs Usman:

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<h2 class="video-error-overlay__body">¡Desbloquea MÁS de tu fanático de los deportes de combate que llevas dentro con UFC Fight Pass! Vivimos para luchar. Y nadie te trae MÁS peleas en vivo, nuevos shows, y eventos en múltiples deportes de combate de todo el mundo. Con un suministro interminable de lucha en todas las disciplinas, Siempre hay algo nuevo que ver. Deja que la autoridad mundial en MMA te traiga la plataforma definitiva 24 horas al día, 7 días a la semana para MÁS deportes de combate, UFC Fight Pass! <a href="/account/signup" class="preview-content__botón electrónico de enlace de inicio de sesión botón--botón principal-pequeño">Actualizar licencia
 
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 Aspectos destacados del pesaje | UFC Ciudad de Oklahoma 
 
 
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<div>
<h3><strong>MAIN CARD
</p>
<h4>Main Event – Middleweight Bout: Dricus Du Plessis (185.5) vs Kamaru Usman (186)
</p>
<h4>Co-Main Event – Middleweight Bout: Jared Cannonier (185) vs Christian Leroy Duncan (185.5)Â 
</p>
<p><a><strong>Preview Your Entire OKC Fight Card Here
</p>
<h4>Lightweight Bout: Chase Hooper (157.5*) vs Mitch Ramirez (155.5)
</p>
<h4>Women’s Strawweight Bout: Tabatha Ricci (116) vs Fatima Kline (115.5)
</p>
<h4>Featherweight Bout: Tommy McMillen (146) vs Alberto Montes (146)

 
 
 


 </p>
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 </p>
<div>
<h3><strong>PRELIMS
</p>
<h4>Featherweight Bout: Austin Bashi (145) vs Jose Miguel Delgado (146)
</p>
<h4>Welterweight Bout: Jean-Paul Lebosnoyani (171) vs SeokHyeon Ko (169)
</p>
<h4>Light Heavyweight Bout: Levi Rodrigues (206) vs Felipe Franco (205)
</p>
<p><strong>MORE OKC: <a><strong>Usman Interview<strong> | <a><strong>DDP Returns<strong> | <a><strong>Journey To Main Event<strong> | <a><strong>Hooper Interview<strong> | <a><strong>Cannonier Interview<strong> | <a><strong>Kline Interview<strong> | <a><strong>Ricci Interview
</p>
<h4>Flyweight Bout: Alden Coria (126) vs Stewart Nicoll (126)Â 
</p>
<h4>Heavyweight Bout: RJ Harris (262.5) vs Alvin Hines (264)Â 
</p>
<h4>Women’s Flyweight Bout: Anna Melisano (126) vs Dione Barbosa (125)
</p>
<h4>Featherweight Bout: Ezra Elliott (147.5**) vs Damien Anderson (146)
</p>
<p><em>*Chase Hooper weighed in 1.5 pounds over the lightweight limit. He will forfeit 20 percent of his purse to his opponent.Â 
</p>
<p><em>**Ezra Elliott weigh in 1.5 pounds over the featherweight limit.

 
 
 


 </p>
<div>
<div>
 
 </p>
<div>
<p><a><img>

 
 

 
 
 </p>
<div>
<p><em>Don’t miss a moment of <a><em><strong>UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman<em>, live from Paycom Center in Oklahoma City on July 18, 2026. Prelims start at 5pm ET/2pm PT, followed by the main card at 8pm ET/5pm PT. Watch the entire event live on <a><em><strong>Paramount+<em>.

 </p>
<hr>
<p>
 </p>
<div>
 </p>
<div>Tags
 </p>
<div>
 </p>
<div>
 <a>
 Live Weigh-Ins
 
 
 
 </p>
<div>
 <a>
 weigh-ins
 
 
 
 </p>
<div>
 <a>
 Official Weigh-In
 
 
 
 </p>
<div>
 <a>
 Morning Weigh-ins
 
 
 
 
 
 </p>
<hr>
<p>

 

 </p>
<aside>
 
</p>
<div>
 </p>
<h3>Up Next
 </p>
<ul>
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<div>
 <a>
 
 </p>
<div>
<div>
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 </p>
<div>
 <a>
 
<span>Zuffa Boxing 10 Official Fight Card

 
 </p>
<div>
 
 </p>
<div>
<p>McKenna vs Oliha Happens August 8 At 3Arena From Dublin, Ireland

 
 
 

 


 
 </p>
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<div>
<div>
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 </p>
<div>
 <a>
 
<span>Christian Leroy Duncan | The Next Step Of The Masterplan

 
 </p>
<div>
 
 </p>
<div>
<p>Rising English Contender Has A Long-Term Plan To Reach The UFC Summit, With His Next Goal A Spot In The Middleweight 
 
 
 

 


 
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<article>
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<div>
 <a>
 
<span>Tabatha Ricci | ‘I Just Wanna Fight’

 
 </p>
<div>
 
 </p>
<div>
<p>Women’s Strawweight Contender Explains Why She’s Happily Taking A Short-Notice Opportunity To Face A Dangerous Rising
 
 
 

 


 
 


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<div>
 </p>
<div>
 <a> </p>
<div>
 
 </p>
<div>Middleweight Bout
 
 </p>
<div>Du Plessis
 </p>
<div><span>vs
 </p>
<div>Usman
 
 </p>
<div>
 Sun, Jul 19 / 1:00 AM BST
 
 

 </p>
<div>
 </p>
<div>Paycom Center, 
 Oklahoma City
United States



 
 
 </p>
<div>
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<div>
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<div>
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 </p>
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<a><span>
 
 Tickets
 
 



<a><span>
 
 How to watch
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

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<div>
 </p>
<div>UFC.COM – UK
 
 
 



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 </p>
<ul>
<li><a>Brazil
<li><a>China
<li><a>France
<li><a>Japan
<li><a>Korea
<li><a>Latin America
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<li><a>USA Espanol

 

 
 

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<li id="menu-item-23" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-23"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/contacto/">Contacto</a></li>
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<li id="menu-item-25" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-25"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sobre-nosotros/">Sobre Nosotros</a></li>
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