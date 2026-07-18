Los fabricantes chinos de automóviles están desafiando al Reino Unido y muchos británicos lo están aceptando.

Los fabricantes chinos de automóviles están desafiando al Reino Unido y muchos...

MAIDSTONE, Inglaterra – Izzy Woodrow es un creyente. Hace cuatro semanas, se unió al pequeño pero creciente número de británicos que han comprado un vehículo chino.

“Tengo un coche que disfruto conduciendo, es súper cómodo. Es muy silencioso y el ajuste y acabado son geniales, y la experiencia tecnológica es agradable”, dijo Woodrow durante una entrevista en Lipscomb Cars en Maidstone, Inglaterra. La concesionaria de Geely al sureste de Londres abrió dentro del último año.

Es parte de una tendencia, ya que las ventas de autos de fabricación china han estado aumentando en el Reino Unido.

En 2015, los británicos compraron solo 384 vehículos chinos importados al país, según Mobility Global, una firma de consultoría automotriz. Para 2020, esa cifra había subido a 25,302, y el año pasado superó las 285,000.

A pesar de vender solo dos modelos de Geely, Lipscomb ha estado atrayendo compradores como Chris y Tracy Smith.

“Es una buena relación calidad-precio, y lo que obtienes en equipamiento en comparación con algunas de las marcas principales que se venden probablemente por más dinero, pero con menos accesorios”, dijo Chris Smith.

El analista Will Roberts de Benchmark, una firma consultora automotriz, dijo que los vehículos de fabricación china de empresas como BYD ya no son una novedad en el Reino Unido.

“Recuerdo haber notado el primer BYD cruzando el Puente de Londres hace unos años, y eso fue un gran momento de cierta manera. Desde entonces, se ha convertido en algo natural”, dijo Roberts.

China ha experimentado un auge en las exportaciones de automóviles en los últimos años a medida que el apetito del país por nuevos modelos ha disminuido. En la primera mitad de 2026, las ventas minoristas de automóviles cayeron un 26% mientras que las exportaciones de automóviles aumentaron un 72% en comparación con el año anterior, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.

Aunque toda Europa ha visto una afluencia de autos y SUVs construidos en China, el Reino Unido se destaca porque no cobra un arancel adicional a los vehículos híbridos enchufables, como es el caso en la Unión Europea.

Esto ha abierto una oportunidad para los fabricantes de automóviles chinos.

“Se convierte en un mercado de tamaño excelente que avanza hacia la electrificación y está en demanda de vehículos más baratos para llenar ese vacío”, dijo Roberts.

Muchos modelos chinos tienen un precio varias miles de libras por debajo de los modelos comparables de los fabricantes tradicionales. Por ejemplo, un nuevo Volkswagen Tiguan híbrido enchufable construido en Alemania se vende en el Reino Unido por poco más de £43,000 ($58,000). En comparación, el BYD Seal U construido en China cuesta casi £10,000 menos.

Los ejecutivos de los fabricantes tradicionales, incluidos los llamados “Big 3” de Estados Unidos, han estado quejándose desde hace mucho tiempo de que los subsidios que el gobierno chino proporciona a los fabricantes de automóviles les permiten vender autos por mucho menos que otros fabricantes en Asia, Estados Unidos y Europa. A pesar de esas quejas, las exportaciones de autos chinos siguen creciendo.

“Los chinos están llegando a Europa con autos realmente atractivos a precios muy atractivos con tecnología que supera lo que pueden comprar de un fabricante europeo”, dijo el ex miembro de la junta de General Motors Jon McNeill a CNBC.

En Lipscomb Cars, el distribuidor John Panda-Noah dijo que cree que los precios competitivos pueden llevar a los compradores a la puerta, pero el ajuste, acabado y tecnología en un nuevo Geely son lo que los convence.

“Cuando ven el auto, quedan impresionados por lo bien que lucen”, dijo.