D’zirava Lety resume la desesperanza de su situación en tan solo unas pocas palabras: “No hay agua. En todo el campamento, solo hay un grifo. Otro desafío es la falta de baños. Los niños se alivian en cualquier lugar. Con la enfermedad que ha llegado, nos dicen que nos lavemos las manos, pero no hay kits de higiene. Y cuando vamos al pueblo a vender nuestros productos, la gente nos empuja, diciendo que traemos enfermedades.”

Lety vive con otras 20,000 personas desplazadas internamente (IDP) en el campamento de Kigonze en las afueras de Bunia en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Huyeron de la violencia de los numerosos grupos rebeldes que han desestabilizado la región durante décadas. Pero ahora se enfrentan a una nueva amenaza: Los funcionarios del campamento dijeron a DW que en junio se detectó por primera vez el virus del ébola entre las personas fallecidas. “Desde que llegó el ébola, estamos registrando hasta seis muertes al día”, dijo el presidente del campamento, Étienne Ndrutsi.

Cómo los conflictos aceleran la propagación de enfermedades

La rara cepa de Bundibugyo del virus ha estado circulando en la zona desde al menos abril, según expertos. Poco después de identificar el brote en mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública. A mediados de julio, la RDC registró 1,963 infecciones confirmadas y 719 muertes, mientras que Uganda reportó 20 casos y dos muertes. Sin embargo, la OMS estima que solo se detecta uno de cada dos casos, y tal vez tan solo uno de cada cuatro.

En el este de la RDC, el conflicto armado continuo dificulta los esfuerzos para contener el brote. Al mismo tiempo, el virus puede propagarse más fácilmente porque personas como D’zirava Lety viven en campamentos superpoblados o se ven obligadas a moverse de un lugar a otro, acelerando la transmisión.

“Los trabajadores de la salud, los centros de tratamiento, los laboratorios, las ambulancias, las rutas de suministro médico deben estar siempre protegidos de la interferencia militar y la competencia política”, dijo Juste Codjo, un exoficial del ejército beninés e investigador en seguridad en la Universidad Kean en el estado de Nueva Jersey, EE.UU.

“El derecho internacional humanitario protege el acceso a la atención médica durante conflictos armados, pero la realidad es que esas obligaciones legales deben reforzarse a través de negociaciones prácticas con cada actor que controla el territorio en la zona de conflicto”, dijo Codjo a DW.

[Context: En la región del este de la RDC, el conflicto armado y la presencia del virus del ébola complican significativamente la respuesta humanitaria y de salud pública.]

El patrón de brotes anteriores: Primeros ataques, luego más infecciones

Cuando el este del Congo fue golpeado por otro devastador brote de ébola en 2018, investigadores estadounidenses documentaron una clara correlación entre la violencia y la propagación del virus. Varios casos mostraron el mismo patrón: Rebeldes atacaron un lugar o centro de salud. El rastreo de contactos y las vacunaciones para personas expuestas al virus se interrumpieron. Después de esto, los números locales de casos aumentaron significativamente.

En la ciudad de Beni, cada persona infectada transmitió el virus a un promedio de 0.8 personas después de que comenzara la campaña de vacunación, según el estudio, lo que significa que la transmisión gradualmente disminuyó. Después de un ataque rebelde, sin embargo, el número de reproducción (valor RO) volvió a subir a 1.9, lo que significa que cada persona infectada estaba infectando temporalmente a casi dos personas adicionales. A medida que el impacto de la violencia disminuyó, la proporción cayó nuevamente, alcanzando 0.72 en noviembre de 2018.

La amenaza se vio exacerbada por ciertos residentes alarmados por teorías de conspiración. En esta región remota, el acceso a la atención médica es algo que muchas personas rara vez experimentan fuera de crisis agudas, lo que alimenta el escepticismo hacia los trabajadores de la salud con equipo de protección. Ante este panorama, los expertos llaman repetidamente a medidas de construcción de confianza, incluidos esfuerzos liderados por figuras comunitarias locales o líderes religiosos.

[Fact Check: El brote de ébola en la región del este del Congo en 2018 mostró cómo la violencia y la inestabilidad política pueden obstaculizar los esfuerzos de salud pública y aumentar la propagación del virus.]

El ébola como herramienta política para grupos rebeldes

El epicentro del brote actual está en la provincia de Ituri, donde varias milicias y el ejército congoleño están luchando por el control. Pero los casos continúan reportándose en áreas vecinas, incluyendo más al sur, donde la coalición rebelde AFC/M23 ha tomado grandes territorios desde principios de 2025. El grupo parece estar siguiendo una estrategia de construir sus propias instituciones y fortalecer su influencia a largo plazo sobre el gobierno en Kinshasa, la capital de la RDC.

[Fact Check: Las acciones de grupos rebeldes y la respuesta al ébola en la región de Ituri plantean desafíos significativos para la cooperación internacional en la contención del virus.]

“La asistencia debe despolitizarse cuidadosamente, monitorearse y entregarse a través de intermediarios neutrales”, dijo Codjo. [Fact Check: La gestión politizada del brote de ébola en el Congo resalta la importancia de una respuesta humanitaria imparcial y efectiva para contener la propagación del virus.]

[Context: La lucha contra el ébola en el este de la RDC ha estado marcada por desafíos derivados de la inestabilidad política, la violencia armada y la desconfianza hacia las autoridades de salud.]