Jugador de los Knicks revela qué leyenda de la NFL quiere en la cancha en MSG

Tom Brady has already made a handful of appearances at Madison Square Garden, but if one member of the New York Knicks gets his way, the NFL icon will become a regular on celebrity row.

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Tom Brady ya ha hecho algunas apariciones en el Madison Square Garden, pero si un miembro de los New York Knicks se sale con la suya, el ícono de la NFL se convertirá en un habitual en la pelea de celebridades.

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Speaking with Page Six during Wednesday's ESPY Awards in New York City, second-year Knicks guard Tyler Kolek was asked which celebrity he'd most like to see courtside next season. His answer came quickly.

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Hablando con Page Six durante los Premios ESPY del miércoles en la ciudad de Nueva York, se le preguntó al guardia de segundo año de los Knicks, Tyler Kolek, qué celebridad le gustaría ver en la cancha la próxima temporada. Su respuesta llegó rápidamente.

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"He's been there before but he has to come more often," Kolek said of Brady.

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“Ha estado allí antes, pero tiene que venir más a menudo”, dijo Kolek sobre Brady.

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The former Marquette standout then explained why the seven-time Super Bowl champion has always been one of his favorite athletes.

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El ex destacado de Marquette luego explicó por qué el siete veces campeón del Super Bowl siempre ha sido uno de sus atletas favoritos.

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"I grew up a Patriots fan, when he left I kind of bandwagoned and went to the Buccaneers because I wasn't really a Patriots fan, I was a Tom Brady fan," he said.

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“Crecí siendo fanático de los Patriots, cuando él se fue, me subí al tren y me fui a los Buccaneers porque en realidad no era fanático de los Patriots, era fanático de Tom Brady”, dijo.

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Brady Would Fit Right In on the NBA's Most Famous Celebrity Row

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Brady encajaría perfectamente en la fila de celebridades más famosas de la NBA

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Madison Square Garden's celebrity row has become one of the defining parts of the Knicks' resurgence. A-list stars have packed courtside seats throughout the team's recent playoff runs, with Timothée Chalamet emerging as perhaps the franchise's most recognizable celebrity supporter.

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La disputa entre celebridades en el Madison Square Garden se ha convertido en una de las partes definitorias del resurgimiento de los Knicks. Las estrellas de primer nivel han llenado los asientos en la cancha durante los últimos playoffs del equipo, con Timothée Chalamet emergiendo como quizás la celebridad partidaria más reconocible de la franquicia.

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Kolek praised that atmosphere, pointing specifically to Chalamet's commitment throughout New York's championship season.

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Kolek elogió esa atmósfera, señalando específicamente el compromiso de Chalamet durante toda la temporada del campeonato de Nueva York.

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"[Chalamet] was there last year through the whole playoff run so obviously we knew he was going to be here this year on the road, at home…" Kolek said.

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“[Chalamet] estuvo allí el año pasado durante toda la carrera de los playoffs, así que obviamente sabíamos que iba a estar aquí este año como visitante, en casa…”, dijo Kolek.

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He also mentioned other celebrity row regulars, including Spike Lee, Tracy Morgan and Ben Stiller.

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También mencionó a otros famosos habituales, incluidos Spike Lee, Tracy Morgan y Ben Stiller.

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"All the fans, Spike, Tracy, Ben, all those guys, they come to the home games, to the away games… It's cool seeing all the support we get."

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“Todos los fanáticos, Spike, Tracy, Ben, todos esos muchachos, vienen a los juegos en casa, a los juegos fuera de casa… Es genial ver todo el apoyo que recibimos”.

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Brady certainly wouldn't look out of place among that group.

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Brady ciertamente no estaría fuera de lugar entre ese grupo.

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The NFL legend attended multiple Knicks games during the 2024 season and has maintained close ties to New York sports despite spending most of his playing career with the New England Patriots before finishing with the Tampa Bay Buccaneers.

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La leyenda de la NFL asistió a varios partidos de los Knicks durante la temporada 2024 y ha mantenido estrechos vínculos con los deportes de Nueva York a pesar de pasar la mayor parte de su carrera como jugador con los New England Patriots antes de terminar con los Tampa Bay Buccaneers.

15 de noviembre de 2024; Tom Brady se sienta al lado de la cancha durante el tercer cuarto entre los New York Knicks y los Brooklyn Nets en el Madison Square Garden con su hijo Jack. | Imágenes de Brad Penner-Imagn

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Knicks Already Thinking About Defending Their NBA Title

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Los Knicks ya piensan en defender su título de la NBA

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While Kolek enjoyed celebrating New York's first NBA championship since 1973, he made it clear the team's focus has already shifted toward next season.

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Si bien Kolek disfrutó celebrando el primer campeonato de la NBA de Nueva York desde 1973, dejó en claro que el enfoque del equipo ya se ha desplazado hacia la próxima temporada.

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"It felt amazing, 53 years, we felt it. Not only did we [feel] it, but the whole city felt it, the whole fan base, so it's been pretty special," he said of bringing a title back to New York.

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“Se sintió increíble, 53 años, lo sentimos. No sólo [feel] “Lo sentí, pero toda la ciudad lo sintió, toda la base de fans, así que ha sido muy especial”, dijo sobre traer un título de regreso a Nueva York.

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The celebrations won't last much longer, though.

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Sin embargo, las celebraciones no durarán mucho más.

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"It starts right now, it starts in the summer," Kolek said. "All the work we put in leading up to the season… I know we play deep into the summer, but we're getting back after it now."

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“Esto empieza ahora mismo, empieza en el verano”, dijo Kolek. “Todo el trabajo que hicimos antes de la temporada… Sé que jugamos hasta bien entrado el verano, pero ahora estamos regresando”.

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"We're getting ready to go for next year."

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“Nos estamos preparando para el próximo año”.

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If the Knicks make another deep postseason run, Kolek may get his wish. With Madison Square Garden once again expected to be one of the hottest tickets in sports, Brady could find himself back in one of the most coveted seats in basketball.

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Si los Knicks logran otra carrera profunda en la postemporada, Kolek podría cumplir su deseo. Dado que se espera que el Madison Square Garden sea una vez más una de las entradas más populares en los deportes, Brady podría encontrarse nuevamente en uno de los asientos más codiciados del baloncesto.