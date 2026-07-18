Irán: Los ataques de Estados Unidos muestran que la palabra de Trump es “absolutamente inútil”

El presidente libanés, Joseph Aoun, abandonó Beirut con destino a Washington DC por invitación de su homólogo Donald Trump.

Aunque ninguna de las partes lo ha confirmado, una reunión entre Aoun y Trump se considera un componente probable de la visita.

Aoun mantendrá conversaciones “con varios funcionarios estadounidenses sobre la situación en el Líbano y las formas de reforzar el alto el fuego”, particularmente en el sur, así como sobre “la retirada de Israel de las regiones libanesas que ocupa”, dijo la presidencia del Líbano.

Estados Unidos ha estado liderando las mediaciones entre Israel y el Líbano buscando aprovechar un acuerdo de alto el fuego en la última ronda de conflicto entre Hezbollah e Israel que ha reducido drásticamente el volumen del conflicto desde mediados de abril. Las partes también firmaron un nuevo “acuerdo marco” a finales de junio.

Sin embargo, Israel todavía ocupa una “zona de amortiguamiento” autoproclamada en el sur del Líbano, que según dice es necesaria para proteger las zonas del norte cercanas a la frontera de facto.

Las conversaciones buscan organizar la retirada de las tropas israelíes de algunas áreas del sur, con el ejército libanés entrando y desarmando y eliminando a los combatientes de Hezbollah respaldados por Irán como la otra parte del acuerdo.

El gobierno y el ejército del Líbano no son parte en la guerra con Israel, del mismo modo que Hezbollah no es parte en las negociaciones mediadas por Estados Unidos, lo que complica el proceso. Israel y el Líbano tampoco tienen relaciones diplomáticas.

Cuando comenzaron los combates a principios de marzo, el gobierno de Aoun intentó, sin éxito, prohibir a Hezbollah atacar a Israel en respuesta a los ataques contra Irán.

Aoun será el primer presidente libanés en visitar Washington desde que Michel Sleiman fuera recibido por Barack Obama en 2009.