California sigue siendo la cuarta economía mundial

California sigue siendo la cuarta economía más grande del mundo, ¡apenas!

Mi confiable hoja de cálculo una vez más investigó una tabla de puntuación de vanidad que compara el producto interno bruto del estado, una medida amplia de la producción empresarial, con el seguimiento del Fondo Monetario Internacional del PIB por nación. ¡Este es el gancho para los californianos que presumen de que el estado tiene la cuarta economía más grande del mundo!

La economía de California funcionó a una tasa anual de 4.4 billones de dólares en el primer trimestre. Ese ritmo del PIB apenas lo mantendría en el cuarto lugar, basado en las previsiones de abril del FMI sobre el rendimiento económico global para el año.

Las tres economías más grandes del mundo tienen clasificaciones estables: en primer lugar, EE. UU. (32 billones de dólares en PIB para 2026), seguido por China (21 billones de dólares) y Alemania (5.5 billones de dólares).

Luego se vuelve ajustado.

California comienza 2026 un poco por delante de los 4.38 billones de dólares de Japón, seguido por los 4.26 billones de dólares del Reino Unido y los 4.15 billones de dólares de India.

¡Solo 250 mil millones de dólares de producción empresarial, o aproximadamente una brecha del 6%, separan a California y estas tres naciones!

La BEA informa las cifras del PIB estatal trimestralmente, ¡y la próxima previsión mundial del FMI es en octubre. ¡Manténganse al tanto!

Jonathan Lansner es el columnista de negocios para el Southern California News Group. Se puede contactar en jlansner@scng.com

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