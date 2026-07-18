Los ataques estadounidenses golpean a Irán por séptima noche consecutiva

El ejército estadounidense dijo que llevó a cabo la séptima noche consecutiva de ataques contra Irán desde que el presidente Donald Trump declaró “terminado” su acuerdo temporal de alto el fuego.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo que sus fuerzas “atacaron sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, almacenamiento subterráneo de armas y capacidades marítimas”.

Irán dijo que respondió atacando a los aliados de Estados Unidos en la región, incluido Kuwait, que dijo que una planta de energía, una planta de destilación de agua y una instalación petrolera habían sido atacadas.

Marcó una semana completa de renovadas hostilidades en la que también Estados Unidos volvió a imponer un bloqueo de los puertos iraníes y el tráfico se detuvo a través del Estrecho de Ormuz cuando el acuerdo preliminar para poner fin a la guerra fracasó un mes después de su firma.

Más tarde el sábado, la agencia estatal de noticias de Kuwait dijo que una instalación petrolera había sufrido daños importantes y que algunas personas habían resultado heridas en “repetidos ataques iraníes”.

El ejército jordano también dijo que había interceptado 10 misiles iraníes disparados contra su espacio aéreo durante la noche. No se reportaron daños. Bahréin también dijo que sus defensas aéreas habían “frustrado” los ataques iraníes.

Centcom dijo que había puesto fin a sus huelgas a las 21:30 ET (02:30 BST) después de varias horas.

“Las fuerzas estadounidenses emplearon aviones de combate, drones aéreos y buques de guerra, además de otros activos”, dijo en su comunicado.

Se escucharon explosiones en la ciudad central de Yazd, en la isla de Qeshm y en el puerto de Bandar Abbas, junto al estrecho, informaron los medios estatales iraníes.

BBC Persian ha verificado dos vídeos que muestran daños y escombros en y cerca de los túneles gemelos Shahid Mirzaei, una ruta que corre al norte de Bandar Abbas.

Las autoridades locales también dijeron que un ataque a las instalaciones eléctricas y a las bombas de desalinización en una planta cerca de Jask había dejado a unas 10.000 personas en 20 aldeas sin agua potable.

Mientras tanto, más de 100 antenas de telecomunicaciones han quedado fuera de servicio, interrumpiendo los servicios de telefonía fija, móvil y de Internet en la provincia norteña de Hormozgan.

Estados Unidos e Irán acordaron dejar de luchar en junio para permitir conversaciones que pusieran fin a la guerra.

El alto el fuego se respetó en gran medida, a pesar de que hubo ataques iraníes contra petroleros para obligarlos a cumplir con las demandas de Teherán de que los barcos solicitaran autorización para cruzar el Estrecho de Ormuz. Los ataques iraníes al transporte marítimo fueron seguidos por ataques estadounidenses contra Irán.

Sin embargo, las conversaciones parecieron no avanzar y Trump declaró el alto el fuego la semana pasada.

Desde entonces, además de atacar sitios iraníes, Estados Unidos también ha vuelto a imponer un bloqueo naval de los puertos iraníes.

Irán ha declarado el Estrecho cerrado al transporte marítimo y el tráfico se ha detenido en gran medida.

Una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo solía transitar por el estrecho y el jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, ha dicho que le preocupa el suministro mundial de energía.

El ejército estadounidense también ha negado un informe de la agencia de noticias iraní Fars de que dos petroleros “explotaron y se incendiaron mientras atravesaban una ruta minada al sur del Estrecho de Ormuz”. Centcom dijo: “Como la mayoría de las afirmaciones del IRGC, esto es falso”.