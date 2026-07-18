Mundial 2026: ¿Es el MetLife Stadium la elección correcta para albergar la final?

Pregunte a los lugareños y le confirmarán que el estadio tiene mala reputación desde hace mucho tiempo.

“A falta de una palabra mejor, el término técnico para el estadio MetLife es ‘bla'”, dice Steve Politi, columnista deportivo de Nueva Jersey desde hace mucho tiempo. Uno de sus lectores comparó una vez su apariencia con un retrete gigante de prisión, otro con un gran aire acondicionado.

El estadio es el hogar de dos franquicias de fútbol americano, los New York Giants y los New Jersey Jets, y Politi explica que, por diseño, el estadio tenía que adaptarse a los deseos y necesidades de muchas personas diferentes.

Dijo que el resultado fue un gran edificio vacío y sin alma que, para muchos fanáticos, no estuvo a la altura de su precio de 1.600 millones de dólares.

Inaugurado en 2010, el estadio tiene un exterior moderno con persianas metálicas, con iluminación programable que puede brillar en cualquier color. Es uno de los estadios más grandes utilizados en la NFL y se pueden hacer ajustes para conciertos y otros eventos, con un estadio al aire libre con capacidad para 82.500 espectadores y 200 suites de lujo en cuatro niveles. Ha albergado de todo, desde un Super Bowl y Wrestlemania hasta conciertos de Paul McCartney y Beyoncé.

El lugar de usos múltiples está a cinco millas al oeste de Manhattan en un antiguo pantano rodeado de carreteras, un área de 750 acres conocida como Meadowlands Sports Complex en East Rutherford, Nueva Jersey.

Por lo general, es difícil navegar por la zona sin coche y, aun así, está muy congestionada.

Los fanáticos que tomaron viajes compartidos tuvieron que navegar por carriles sinuosos de tráfico y carreteras cerradas para encontrar el camino a la zona de entrega correcta.

Quienes tomaron el transbordador, o las 20.000 personas que tomaron el tren, tuvieron una experiencia más fácil. Aunque estaban frustrados por el alto precio (98 dólares por boleto para boletos de NJTransit) y por tener que esperar en grandes multitudes para abordar los trenes, la mayoría estaba satisfecha con el eficiente viaje en sí.

“Hubo un pequeño retraso para entrar, pero estuvo bien”, dice Jason Bentham, de 56 años, que viajó desde Manchester. Su principal queja sobre su experiencia, sin embargo, fue el alto costo de las cervezas en el estadio. De los tres lugares que visitó -también fue a Boston- su favorito fue Atlanta, que tiene aire acondicionado, a diferencia del MetLife Stadium.

“El estadio [in Atlanta] “Fue increíble”, dice. “Hacía un calor abrasador cuando estaba afuera, así que cuando entramos tenía el techo puesto y todo tenía aire acondicionado, un estadio increíble… y las cervezas no eran tan caras”.

Aún así, la ciudad que más disfrutó en general, sin lugar a dudas, fue Nueva York, donde también vio la competencia de dardos en el Madison Square Garden y disfrutó del ambiente y los bares de la ciudad.

Para la FIFA, ese es el atractivo del MetLife Stadium: su acceso al mayor mercado de medios.