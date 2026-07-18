Man United 0

Sam Smith fue el jugador clave en la victoria del Wrexham seis minutos antes del descanso cuando el club de la Championship venció a los oponentes de la Premier League, el Manchester United, en un amistoso en el Estadio Olímpico de Helsinki.

Poco después de cabecear contra su propio travesaño desde un centro de Mason Mount, el delantero Smith encajó el gol sin marca cuando el equipo de Phil Parkinson sorprendió al United con un saque lateral.

El entrenador jefe del United, Michael Carrick, alineó un equipo titular fuerte que incluía a Leny Yoro, Luke Shaw, Mason Mount, el nuevo fichaje Andrey Santos, Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu, Joshua Zirkzee y el capitán Harry Maguire.

Carrick hizo 11 cambios al medio tiempo, con el United dominando la posesión pero luchando por crear oportunidades significativas.

Solo una buena parada de Radek Vitek con la pierna evitó que el United cayera aún más detrás poco después del reinicio, frustrando a Davis Keillor-Dunn después de que el nuevo jugador del Wrexham se desmarcara.

Antiguo defensor del United, Wes Brown, observó que Zirkzee parecía irse con un pequeño golpe al acercarse el medio tiempo. “[Santos] recibió el balón,” dijo Brown a MUTV sobre el fichaje de centrocampista de £48 millones del Chelsea. “Se ve en forma y listo. En un par de semanas, estoy seguro de que veremos mucho más de él. Pero fue bueno verlo en el once inicial.”

Por lo general, un defensor central, Yoro ocupó una nueva posición en el lateral derecho. “No es un lateral derecho… pero se veía muy afilado,” dijo Brown. “Se mueve arriba y abajo en el campo, es muy atlético. Definitivamente puede jugar ahí. Esa será una opción si Michael lo necesita.”

El United visitará Noruega, Suecia e Irlanda para más amistosos en julio y agosto después de su visita a Helsinki.

Estos son los próximos partidos del United:

– 24 de julio vs Rosenborg en Trondheim, Noruega. – 1 de agosto vs Atlético de Madrid en Estocolmo, Suecia. – 8 de agosto vs PSG en Gotemburgo, Suecia. – 12 de agosto vs Leeds United en Dublín, Irlanda.

[Todas las traducciones son aproximadas y el contenido ha sido convertido según las reglas definidas]