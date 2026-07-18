Orioles ganan 3-2 a Astros

HOUSTON (AP) — Taylor Ward conectó un jonrón de dos carreras que significó la ventaja en la octava entrada y los Orioles de Baltimore derrotaron el viernes 3-2 a los Astros de Houston para extender a cinco su mejor racha de victorias consecutivas de la temporada.

Adley Rutschman conectó un doble por regla de terreno al comenzar la entrada contra Bryan King (2-3) antes de que Ward conectara el siguiente lanzamiento al jardín izquierdo para su séptimo jonrón.

Cam Sanders (1-0), adquirido de Pittsburgh a cambio de dinero en efectivo el lunes, llegó con las bases llenas y un out en el séptimo. El derecho ponchó a Isaac Paredes buscando y logró que Christian Walker hiciera un elevado de foul detrás del plato para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.

Tyler Wells permitió un hit dentro del cuadro de Jeremy Peña en la novena antes de retirar a Yordan Álvarez con un elevado superficial al jardín central para el segundo out. Después de que Paredes recibió base por bolas, Wells ponchó a Walker para su tercer salvamento.

El abridor de Houston, Peter Lambert, permitió tres hits, ponchó a 10, la mayor cantidad de su carrera, en seis entradas y se fue con una ventaja de 2-1. Dio tres boletos seguidos con dos outs en el tercero, incluido un pase libre a Pete Alonso que puso el marcador 1-1.

Álvarez conectó un doble productor en el primero para Houston y terminó de 3-2 con dos bases por bolas. Lidera la Liga Americana con un promedio de bateo de .321, 71 carreras impulsadas y 31 jonrones mientras busca la Triple Corona.

Un elevado de sacrificio de Paredes en el tercero puso el marcador 2-1. El abridor de los Orioles, Dean Kremer, permitió dos carreras en cuatro entradas.

El jardinero central de los Astros, Lucas Spence, hizo su debut en las Grandes Ligas y conectó sencillo en el séptimo.

A continuación

El LZ de los Orioles, Trevor Rogers (6-7, 4.48 de efectividad) comienza el sábado frente al LD ​​de los Astros, Spencer Arrighetti (7-5, 4.50).