Ben Askren listo para un combate de lucha libre un año después de casi morir

El ex peleador de UFC Ben Askren está listo para completar una notable recuperación al competir en un combate de lucha libre el sábado, un año después de que casi muere.

La pelea contra el ex campeón de peso welter de UFC, Belal Muhammad, ha sido organizada por Real American Freestyle (RAF) y tendrá lugar en el cumpleaños número 42 de Askren.

Askren dijo que “murió cuatro veces” el año pasado después de contraer una infección por estafilococos., externo que se convirtió en neumonía y obligó a tener que someterse a un doble trasplante de pulmón el 28 de junio de 2025.

El año pasado, por estas fechas, Askren había estado en coma durante 37 días, había perdido casi un tercio de su peso corporal y pesaba 63 kg.

No podía caminar, hablar ni comer y dijo que tenía que “empezar de nuevo”. Documentó su recuperación en las redes sociales.

Askren dijo que la pelea, que tiene lugar en su ciudad natal de Milwaukee, Wisconsin, es “surrealista”.

“Hoy hace un año les rogaba a las enfermeras que me dejaran ir a casa para celebrar mi cumpleaños porque había estado atrapado en una habitación de hospital durante unos 50 días”, dijo.

“Se negaron a dejarme volver a casa porque no podía levantarme ni ir al baño por mis propios medios”.

La pelea está en una cartelera encabezada por Colby Covington y Arman Tsarukyan, quienes también son ex peleadores de UFC.

Askren comenzó en la lucha libre antes de pasarse a las MMA. Tuvo tres peleas en UFC antes de retirarse en 2019.

Perdió una pelea de boxeo con Jake Paul en 2021 y fue el primer luchador fichado por la RAF en mayo de 2025, antes de ser marginado.

Askren dijo que la pelea con Mahoma será única.

“Cuando la RAF me dijo que vendrían a Milwaukee el 18 de julio, que es mi cumpleaños y mi ciudad natal, algo me habló y me dijo que necesitaba luchar”, dijo Askren.

“Mi percepción sobre la mortalidad y la vida ha cambiado significativamente desde los acontecimientos del último año.

“Sé que estas son algunas de las vidas de estos muchachos y están preocupados por ganar y perder mañana.

“Puedo ir a luchar. Eso es todo para mí. Estoy muy feliz”.