Rally de Estonia – ES10: Oliver Solberg se defiende, Pajari sigue líder

Oliver Solberg logró robarle un scratch a Sami Pajari en el TC10, el segundo paso por PeipsiÃ¤Ã¤re, la segunda especial más larga del rally.

Ya casi no lo esperábamos, ¡pero Oliver Solberg y Elliott Edmondson lograron derrotar a Sami Pajari y Marko Salminen! Se trata sólo de un rasguño, por supuesto, pero en cualquier caso es una prueba de que los ganadores del Rally de Montecarlo no se han rendido. Al ganar esta etapa, Solberg y Edmondson se sitúan a 14,3 segundos de Pajari, mientras que hoy todavía quedan seis especiales en el programa. Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe han marcado el tercer mejor tiempo en la especial y están a 8,7 segundos de Adrien Fourmaux y Alexandre Coria, todavía terceros en la general, pero que han sufrido un poco de calor al cortar una cuerda y golpear un separador.

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Los franceses terminaron cuartos por delante de Elfyn Evans y Scott Martin, quienes volvieron a superar a Sébastien Ogier y Vincent Landais. La jerarquía la completan Esapekka Lappi y Emmi Malkonen, Jon Armstrong – Shane Byrne, Takamoto Katsuta – Aaron Johnston y Martins Sesks – Renars Francis. Josh McErlean y Eoin Tracy, víctimas de un problema de motor esta mañana, no pudieron continuar su día. En WRC2, Robert Virves se dio un poco de aire fresco al marcar el segundo mejor tiempo por delante de Teemu Suninen y Roope Korhonen, quedando así el estonio a 5,3 segundos del ganador del Rally de Suecia en esta categoría. Pero fue Tuukka Kauppinen quien por segunda vez en su carrera. Después de Suecia el pasado mes de febrero, hizo el mejor tiempo en esta especial.

WRC – Rallye de Estonia

La clasificación del TC10 (Rally1)

Pos. Équipage Auto Temporales carrito 1 ðŸ‡¸ðŸ‡ª Oliver Solberg / Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 12:50.4 – 2 ðŸ‡«ðŸ‡® Sami Pajari / Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 12:53.7 +3.3 3 ðŸ‡§ðŸ‡ª Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 12:55.6 +5.2 4 ðŸ‡«ðŸ‡· Adrien Fourmaux / Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 12:59.7 +9.3 5 ðŸ‡¬ðŸ‡§ Elfyn Evans / Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 13:00.4 +10.0 6 ðŸ‡«ðŸ‡· Sébastien Ogier / Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 13:01.9 +11.5 7 ðŸ‡«ðŸ‡® Esapekka Lappi / Enni MÃ¤lkönen Hyundai i20 N Rally1 13:03.1 +12.7 8 ðŸ‡®ðŸ‡ª Jon Armstrong / Shane Byrne Ford Puma Rally1 13:04.1 +13.7 9 ðŸ‡¯ðŸ‡μ Takamoto Katsuta / Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 13:04.7 +14.3 10 ðŸ‡±ðŸ‡» MÄ rtiÅ†Å¡ Sesks / RenÄ rs Francis Ford Puma Rally1 13:07.8 +17.4

WRC – Rallye de Estonia

La clasificación del TC10 (WRC2)

Pos. Équipage Auto Temporales carrito 1 ðŸ‡«ðŸ‡® Tuukka Kauppinen / S. Virtanen Toyota GR Yaris Rally2 13:37.7 – 2 ðŸ‡ªðŸ‡ª Robert Virves / Jakko Viilo Código Å Fabia RS Rally2 13:39.1 +1.4 3 ðŸ‡«ðŸ‡® Teemu Suninen / Janni Hussi Toyota GR Yaris Rally2 13:40.5 +2.8 4 ðŸ‡«ðŸ‡® Roope Korhonen / Anssi Viinikka Toyota GR Yaris Rally2 13:41.7 +4.0 5 ðŸ‡«ðŸ‡® Emil Lindholm / Gabriel Morales Código Å Fabia RS Rally2 13:44.3 +6.6 6 ðŸ‡«ðŸ‡® Mikko Heikkilä / Kristian Temonen Código Å Fabia RS Rally2 13:45.2 +7.5 7 ðŸ‡ªðŸ‡ª Romet Jürgenson / Siim Oja Ford Fiesta Rally2 13:47.8 +10.1 8 ðŸ‡¸ðŸ‡ª Mille Johansson / Johan Grönvall Código Å Fabia RS Rally2 13:49.0 +11.3 9 ðŸ‡ªðŸ‡ª Patrick Enok / Plata Simm Código Å Fabia RS Rally2 13:49.5 +11.8 10 ðŸ‡µðŸ‡¾ Fau Zaldívar / M. Der Ohannesian Código Å Fabia RS Rally2 13:50.1 +12.4

WRC – Rallye de Estonia

La clasificación general provisional tras el TC10 (Rally1)

Pos. Équipage Auto Temporales carrito 1 ðŸ‡«ðŸ‡® Sami Pajari / Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 1:21:01.5 – 2 ðŸ‡¸ðŸ‡ª Oliver Solberg / Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 1:21:15.8 +14.3 3 ðŸ‡«ðŸ‡· Adrien Fourmaux / Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 1:21:35.3 +33.8 4 ðŸ‡§ðŸ‡ª Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 1:21:44.0 +42.5 5 ðŸ‡«ðŸ‡· Sébastien Ogier / Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 1:22:01.6 +1:00.1 6 ðŸ‡¬ðŸ‡§ Elfyn Evans / Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 1:22:18.0 +1:16.5 7 ðŸ‡±ðŸ‡» MÄ rtiÅ†Å¡ Sesks / RenÄ rs Francis Ford Puma Rally1 1:22:31.2 +1:29.7 8 ðŸ‡«ðŸ‡® Esapekka Lappi / Enni MÃ¤lkönen Hyundai i20 N Rally1 1:22:36.0 +1:34.5 9 ðŸ‡®ðŸ‡ª Jon Armstrong / Shane Byrne Ford Puma Rally1 1:22:59.3 +1:57.8 10 ðŸ‡¯ðŸ‡μ Takamoto Katsuta / Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 1:33:22.8 (Súper Rally) +12:21.3

WRC – Rallye de Estonia

La clasificación general provisional tras el TC10 (WRC2)