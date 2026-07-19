¿Messi proporcionó alguna motivación extra para el HR de Mesa dentro del parque?

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Mesa estaba en la segunda base cuando Ceddanne Rafaela llegó a la pelota, y luego Rafaela tardó en recogerla.nnEl entrenador de tercera base, Brady Williams, hizo girar su brazo derecho en el aire, enviando a Mesa a casa, pero la segunda base Romy González hizo un fuerte tiro de relevo al receptor Connor Wong. El tiro pareció adelantar a Mesa en el plato, pero la pelota rebotó lejos de Wong mientras Mesa se lanzaba hacia home.”,”type”:”text”},{“__typename”:”OEmbed”,”html”:”“,”providerName”:”MLB”,”providerUrl”:null,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:425,”contentType”:”rich”},{“__typename”:”Markdown”,”content”:”Mesa se levantó y bombeó su puño, celebrando el jonrón número 25 dentro del parque de los Rays y el primero desde que Jake Mangum conectó un out hace más de un año, el 2 de julio de 2025, contra los Atléticos en Steinbrenner Field. Fue el segundo día consecutivo de Mesa con un jonrón, aunque el que conectó el sábado fue del tipo más tradicional sobre la valla.”,”type”:”text”}],”relativeSiteUrl”:”/news/victor-mesa-jr-hits-inside-the-park-home-run”,”contentType”:”news”,”subHeadline”:null,”summary”:”BOSTON — Víctor Mesa Jr. es un gran fanático de Lionel Messi como lo encontrarás en el béisbol. 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Home Deportes y Competencias. ¿Messi proporcionó alguna motivación extra para el HR de Mesa dentro del...