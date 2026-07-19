Guerra de Ucrania en vivo: Putin lanza el ‘mayor ataque con misiles balísticos contra Kyiv’

Las fuerzas ucranianas atacaron esta mañana tres depósitos de petróleo y una instalación de combustible en la región de Stavropol, en el sur de Rusia, dijo el presidente Volodymyr Zelensky.
El presidente ucraniano dijo que tres petroleros rusos de la “flota en la sombra” también fueron alcanzados en el Mar Negro.
Se produce después de un importante ataque aéreo ruso contra Kiev y otras ciudades esta mañana, en el que, según las autoridades ucranianas, murieron al menos seis personas e hirieron a otras 16.
Se cree que el ataque a la capital de Ucrania es el mayor ataque con misiles balísticos de la guerra.
El gobierno de Kiev dijo que los bomberos estaban respondiendo a los incendios en cinco distritos diferentes después de que el ataque, uno de los mayores de las últimas semanas, afectara a edificios residenciales, oficinas e instalaciones industriales, un dormitorio y vehículos.
El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, dijo que en el ataque participaron “alrededor de cuatro docenas” de misiles balísticos, la mayor cantidad en un solo ataque desde que comenzó la guerra.
El ataque a Kiev se produce un día después de que ataques con drones ucranianos mataran al menos a nueve personas en almacenes pertenecientes a un importante sitio web de compras ruso.
Volodymyr Zelensky dijo que los ataques tuvieron como objetivo “importantes instalaciones logísticas”, acusando a Wildberries de proporcionar equipos para drones y equipos de navegación para el ejército ruso.
Resumen: Rusia bombardea Kiev con 41 tipos diferentes de misiles en un ataque nocturno
Rusia atacó Kiev con un ataque nocturno que involucró 41 tipos diferentes de misiles en las primeras horas de la mañana del domingo, dijo Volodymyr Zelensky.
Entre las estructuras dañadas se encuentran edificios residenciales, almacenes, un supermercado y un dormitorio, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, añadiendo que tres personas se encuentran en estado grave.
En un lugar del oeste de Kiev, los trabajadores de emergencia rebuscaron entre los escombros humeantes y rociaron los apartamentos bombardeados.
Más cerca del centro de la ciudad, los ataques dañaron una estación de metro frecuentemente atacada y destruyeron un paso peatonal subterráneo cercano, dejando un montón de “escombros”.
Nicole Wootton-Cane19 de julio de 2026 20:00
Los habitantes de Kyiv reaccionan a los ataques rusos
Los residentes de Kiev han hablado de su determinación y temor después de que Rusia lanzara una avalancha de ataques nocturnos contra la capital.
Un residente que se identificó como Vlad dijo a Reuters que estaba dentro de su apartamento cuando una explosión arrancó la puerta de su balcón, que lo “aplastó en la cabeza”.
“Mi abuela vive conmigo y no puede caminar. ¿Cómo podría huir y dejarla atrás?” dijo.
Otros continuaron con su vida ordinaria con silenciosa resiliencia. Más tarde el domingo, â los trabajadores limpiaron los escombros alrededor de la dañada estación de metro de Kiev y derrumbaron el paso subterráneo mientras los transeúntes miraban â, aparentemente imperturbables.
Los vendedores de frutas reanudaron sus actividades habituales en sus puestos improvisados mientras una excavadora arrojaba escombros a un camión volquete al fondo.
“Kiev “florecerá”, dijo Iryna Lomeyko, de 68 años, haciendo alusión a la obstinada normalidad de un barrio que ha “sido gravemente dañado por los repetidos ataques rusos”.
“Esos idiotas destruyen todo, pero lo repararemos y construiremos de nuevo”, añadió. “Todo estará bien.”
Nicole Wootton-Cane19 de julio de 2026 19:00
Ver: Rusia bombardea Kyiv con misiles balísticos, dejando un muerto y 13 heridos
Nicole Wootton-Cane19 de julio de 2026 18:00
Se eleva a seis el número de muertos por los ataques rusos
El número de personas muertas tras un ataque ruso contra Kiev y otras ciudades ucranianas aumentó a seis, dijeron las autoridades.
Decenas de personas resultaron heridas después de que Rusia lanzara 41 misiles y 125 drones en toda Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana.
El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que la mayoría de los misiles apuntaban a la capital.
Más tarde el domingo, un ataque ruso contra una instalación postal cerca de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, mató a tres personas e hirió al menos a 20, según la administración regional.
Bombas guiadas rusas también alcanzaron las ciudades de Kherson y Sumy, informaron las autoridades locales y el servicio de emergencia de Ucrania, y cada uno de los ataques dejó al menos una persona muerta.
Nicole Wootton-Cane19 de julio de 2026 17:27
Resumen: almacenes minoristas en línea rusos atacados por drones ucranianos en un ataque mortal
Olas de ataques con aviones no tripulados ucranianos afectaron el sábado depósitos y empresas petroleras rusas, incluidos dos almacenes de un importante minorista en línea, y mataron al menos a nueve personas.
Las fuerzas de Kiev continúan su implacable campaña aérea contra infraestructura energética y objetivos militares dentro de Rusia, con el objetivo de socavar el esfuerzo bélico de Moscú y hacer que los rusos sientan las consecuencias de la invasión total de Ucrania por parte del Kremlin, que ya lleva cinco años.
Dos extensas instalaciones utilizadas por el importante minorista ruso, Wildberries, fueron afectadas: una en la ciudad de Kotovsk en la región de Tambov, aproximadamente a 220 millas de la frontera con Ucrania, y otra en la ciudad de Elektrostal, a unas 30 millas al este de Moscú.
Un dron ucraniano también alcanzó un depósito de petróleo en la ciudad de Noginsk, justo al norte de Elektrostal, provocando un incendio y provocando evacuaciones de un hospital de maternidad cercano y de un edificio residencial.
Puedes leer el informe completo a continuación:
Nicole Wootton-Cane19 de julio de 2026 17:00
En imágenes: Kyiv analiza los daños causados por el ataque ruso durante la noche
Nicole Wootton-Cane19 de julio de 2026 16:00
Zelensky pide “aceleración” de los socios europeos en materia de defensa aérea
El presidente Volodymyr Zelensky ha pedido una “aceleración” por parte de los socios europeos de Ucrania en el suministro de sistemas de defensa aérea tras un importante ataque aéreo de Rusia durante la noche.
En una publicación en X, el presidente ucraniano dijo que es “muy importante” que tanto Estados Unidos como la UE entiendan “que se necesitan misiles de defensa aérea para proteger vidas literalmente todos los días”.
El suministro de sistemas de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos se ha convertido en un problema cada vez mayor en la guerra, mientras Zelensky continúa apelando a Estados Unidos para que las existencias se dirijan a Ucrania.
Nicole Wootton-Cane19 de julio de 2026 15:30
Acuerdos rusos y un éxito ucraniano: el capítulo más oscuro de Mónaco
Contaminada por asesinato, lavado de dinero y ahora un paquete bomba con un sospechoso presuntamente asesinado a tiros en Kiev, Mónaco, Helen Kirwan-Taylor explora la parte más oscura del icónico centro turístico mediterráneo.
Nicole Wootton-Cane19 de julio de 2026 15:00
Ver: Putin ‘nunca hará la paz en Ucrania’: esta es la razón
A pesar de cuatro años agotadores y de que Ucrania ha destruido con éxito la infraestructura energética de Rusia, Vladimir Putin no tiene ningún interés en intentar poner fin a la guerra por una razón clave, le dice Bill Browder a Sam Kiley en el podcast ‘World of Trouble’.
El activista anticorrupción, que alguna vez dirigió el mayor fondo de inversión de Rusia, ha luchado contra Putin durante casi dos décadas.
Puedes ver la grabación completa a continuación:
Nicole Wootton-Cane19 de julio de 2026 14:30
La muerte de Lindsey Graham priva a Ucrania de un aliado clave que contaba con la atención de Trump, dicen los expertos
La repentina muerte del senador Lindsey Graham ha eliminado un “amortiguador diplomático vital entre Washington y Kiev”, han dicho los expertos, complicando el apoyo a Ucrania en un momento vital de la guerra con Rusia.
Jaroslava Barbieri, investigadora del Foro de Ucrania en Chatham House, dijo el independiente que Graham ha sido una voz crítica en la política exterior de Estados Unidos en lo que respecta al apoyo a Ucrania.
Puede leer más sobre lo que significa la muerte del senador Graham para Ucrania a continuación:
Nicole Wootton-Cane19 julio 2026 14:00