Guerra de Ucrania en vivo: Putin lanza el ‘mayor ataque con misiles balísticos contra Kyiv’

El humo sale del almacén de Moscú después de los mortales ataques ucranianos

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Las fuerzas ucranianas atacaron esta mañana tres depósitos de petróleo y una instalación de combustible en la región de Stavropol, en el sur de Rusia, dijo el presidente Volodymyr Zelensky.

El presidente ucraniano dijo que tres petroleros rusos de la “flota en la sombra” también fueron alcanzados en el Mar Negro.

Se produce después de un importante ataque aéreo ruso contra Kiev y otras ciudades esta mañana, en el que, según las autoridades ucranianas, murieron al menos seis personas e hirieron a otras 16.

Se cree que el ataque a la capital de Ucrania es el mayor ataque con misiles balísticos de la guerra.

El gobierno de Kiev dijo que los bomberos estaban respondiendo a los incendios en cinco distritos diferentes después de que el ataque, uno de los mayores de las últimas semanas, afectara a edificios residenciales, oficinas e instalaciones industriales, un dormitorio y vehículos.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, dijo que en el ataque participaron “alrededor de cuatro docenas” de misiles balísticos, la mayor cantidad en un solo ataque desde que comenzó la guerra.

El ataque a Kiev se produce un día después de que ataques con drones ucranianos mataran al menos a nueve personas en almacenes pertenecientes a un importante sitio web de compras ruso.

Volodymyr Zelensky dijo que los ataques tuvieron como objetivo “importantes instalaciones logísticas”, acusando a Wildberries de proporcionar equipos para drones y equipos de navegación para el ejército ruso.