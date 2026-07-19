Lionel Messi se convierte en el primer hombre en comenzar en tres finales de la Copa del Mundo

El 19 de julio de 2026, a las 03:06 PM, Lionel Messi se ha convertido oficialmente en el primer hombre en empezar en tres finales de la Copa del Mundo, después de comenzar para Argentina mientras se enfrentan a España en una batalla épica por el trofeo más famoso del mundo.

El Messi de 39 años también está capitaneando a su país esta noche mientras buscan triunfar en la Copa del Mundo por segundo año consecutivo.

Messi también es ahora el jugador de campo más antiguo en aparecer en una final de la Copa del Mundo.

El talismán argentino ya ha tenido su Copa del Mundo más productiva hasta el momento, habiendo registrado ocho goles y cuatro asistencias.

En este momento, Kylian Mbappé lidera la carrera por la Bota de Oro con 10 goles y cuatro asistencias, pero si Messi produce la magia de la que es capaz esta noche, es posible que pueda terminar por delante del francés o empatar con la misma cantidad de goles.

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Las reglas de la FIFA establecen que si dos jugadores están empatados en la mayoría de goles, entonces su total de asistencias se utilizará como criterio de desempate. Si los totales de asistencias también son iguales, entonces el jugador que haya jugado menos minutos en el torneo será clasificado primero.

La Investigación Global de ESPN contribuyó a este informe.