Ver: Surfeando solo en el mar de Bering

Mientras los surfistas australianos huyen a Indonesia o Fiji para escapar del frío del invierno, Torrey Meister y Tucker Wooding, que están rodando juntos una película, tienen el problema opuesto. Huyendo de un verano caluroso y plano, recientemente se subieron al barco de Tucker, amarrado en Alaska, para pescar en las gélidas aguas del mar de Bering.

Allí, en el lado norte de las Islas Aleutianas, encontraron un pequeño y frío descanso en la playa.

“Nos despertamos durante uno de nuestros días de pesca con el viento marino y, sorprendentemente, con un oleaje decente durante un período más largo”, dijo Tucker. “He estado pescando en esta área en particular durante la mayor parte de mi vida. Tuve la oportunidad de surfear el año pasado, tuve una de las sesiones más divertidas de mi vida, pero sin cámaras ni pruebas. Solo recuerdos que permanecerán en mi cabeza para siempre”.

“Este año Torrey Meister vino a pescar en mi barco. Dado que el surf era una prioridad secundaria, no esperábamos tener olas hasta quizás después de la temporada. ¡Para nuestra sorpresa, tuvimos olas el otro día!”

“Estábamos durmiendo y mi hermano llamó por radio diciendo que había un oleaje bastante grande. Levanté la cabeza cuando sentí que uno de esos oleajes levantaba mi bote. Estaba tropezando. Es realmente raro tener estos días aquí. La mayoría de las veces, cuando hay oleaje, es arrastrado por los vientos terrestres. Pero fuimos bendecidos con excelentes condiciones”.

“¡Desperté a Torrey y le dije que saliera allí! Exploramos algunas zonas con el dron y terminamos simplemente remando hacia adentro hasta donde anclé la noche anterior. Torrey surfeó desde la marea baja hasta la marea alta: 6 horas en agua a 48 grados”.

Eso es 9 grados centígrados si te lo estás preguntando.

A