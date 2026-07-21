De Miss Ruanda al rally automovilístico: el increíble punto de inflexión de la reina Kalimpinya

El gran público ruandés la descubrió por primera vez bajo los reflectores de Miss Ruanda 2017, donde terminó tercera finalista. En ese momento, pocos podrían haber imaginado que unos años más tarde, la reina Kalimpiña cambiaría los podios de los concursos de belleza por las pistas polvorientas de los mítines africanos.

Entre estos dos mundos que todo parece oponerse, la joven de Kigal, de 27 años, nunca ha cambiado de rumbo: superando los límites y abriendo puertas que pocas mujeres habían cruzado antes que ella.

Después del concurso, la Reina Kalimpinya continuó sus estudios en gestión de proyectos mientras creaba Bambe Clubs, una organización comprometida con la sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva entre los adolescentes. Pero otra pasión acaba por apoderarse de ella.

Amante de los deportes de motor desde su adolescencia, montó por primera vez en moto antes de descubrir los rallyes como copiloto. Tres años de aprendizaje junto a conductores experimentados son suficientes para fomentar una convicción: su lugar está al volante.

En 2022, hizo historia al convertirse en la primera mujer piloto de rallyes de Ruanda. Un ascenso meteórico que le valió, tres años después, el título de mejor piloto femenina del campeonato nacional.

En 2026, alcanzó un nuevo hito al convertirse en la primera ruandesa en participar en el legendario Safari Rally Kenya, una de las pruebas más prestigiosas y exigentes del Campeonato Mundial de Rally (WRC). Una actuación que confirma que su ambición va ahora más allá de las fronteras nacionales.

A”Esta es la tercera vez que participo en el Rally de Gorilas de Montaña de Ruanda con mi nuevo Subaru GVB. Este año, hemos elegido correr simultáneamente en varias categorías (el Campeonato Africano de Rally, ARC2, el campeonato nacional y la categoría Junior) para seguir progresando.r”, explica. Para el joven piloto, cada competición representa una nueva oportunidad de aprender frente a los mejores pilotos del continente.

Si la Reina Kalimpinya alimenta el sueño de ganar algún día el Campeonato Africano antes de aspirar a las cumbres mundiales, está especialmente encantada de ver a más mujeres unirse a las líneas de salida. Durante el Ruanda Mountain Gorilla Rally 2026, compartió pista con la keniana Tinashe Gatimu y su madre como copiloto y con la campeona ugandesa Susan Muwonge, doble campeona nacional. TIENE”Con todas estas mujeres a mi lado, me siento menos sola en esta competición.“, confiesa sonriendo: Para ella, esta creciente presencia femenina es una señal de que está surgiendo una nueva generación.

A”Sigo profundamente convencido de que las jóvenes nos superarán mañana. Al vernos correr con tanta determinación, entienden que todo es posible”.dice ella. Pero el joven piloto nos recuerda que el talento no es suficiente en una disciplina donde los costes son especialmente elevados. TIENE”Los rallyes son un deporte extremadamente exigente desde el punto de vista económico. Necesitamos patrocinadores para mantener nuestros autos, comprar equipos y continuar nuestro progreso. Tenemos el potencial de enarbolar alto los colores de Ruanda, pero no podemos hacerlo solos..A”

Sin embargo, el Rally Ruanda Mountain Gorilla Rally 2026 no le ofrecerá el resultado esperado. Víctima de un problema mecánico en su Subaru, la reina Kalimpinya se vio obligada a retirarse antes de la meta. Un revés frustrante, pero que no pone en duda la trayectoria de un conductor acostumbrado a transformar los obstáculos en nuevos desafíos.

Porque más allá de los tiempos, la Reina Kalimpinya ya está construyendo otro legado. En tan solo unos años, la mujer que era conocida como candidata a Miss Ruanda se ha convertido en una de las caras del automovilismo ruandés.

Quizás su mayor éxito no se mida sólo por los trofeos, sino también por el número de jóvenes que, gracias a su carrera, algún día se atreverán a ponerse al volante de un coche de rally. Aquí es quizás donde comienza la victoria más hermosa.