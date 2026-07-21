Disfrute de un fantástico campo de golf cerca de París, una experiencia que merece la pena pagar por el green fee; capítulo 2, El Priorato – Golf Planète

Comparte este artículo

Después de Chantilly, seguir hacia Yvelines. A menos de una hora de París, el Golf du Prieuré ofrece una experiencia poco común en Francia: dos campos de campeonato diseñados por Fred Hawtree, una casa club instalada en un priorato del siglo XII y una atmósfera que parece suspender el tiempo. Este campo de golf de asociación es prestigioso pero está abierto a jugadores externos.

En el imaginario de muchos golfistas, los grandes clubes asociativos siguen siendo fortalezas reservadas a sus socios. EL Priorato de golf no es una excepción. Sin embargo, detrás de los muros de este antiguo dominio religioso ubicado en el corazón del Vexin francés, la realidad es muy diferente.

Disfrute de un fantástico campo de golf cerca de París, una experiencia que merece la pena pagar por el green fee; capítulo 1, Chantilly-Vineuil

Al cruzar la puerta, los visitantes comprenden inmediatamente que no vienen sólo a jugar al golf. El patio pavimentado, los edificios de piedra, los tejados antiguos y las fachadas catalogadas dan la impresión de estar más en una residencia histórica que en un complejo deportivo. La casa club ocupa un antiguo priorato fundado en el siglo XII, que a lo largo de los siglos se convirtió en una explotación agrícola antes de renacer como campo de golf en los años 1960. Un lugar que hoy ostenta un título único: el de edificio más antiguo del mundo que todavía se utiliza como casa club de golf.

A” Cuando llegamos al Priorato ya no sabemos muy bien en qué siglo estamos. Es un lugar atemporal “, describe su director, Romain Hullard. A” Suelo decir que es una casa de campo situada a cuarenta y cinco minutos de París. La gente viene a disfrutar tanto de los cursos como del ambiente del lugar.. A”

¡Abierto a todos!

Para Chantillymuchos imaginan que es imposible conseguir una salida en el Priorato. También en este caso es necesario eliminar las ideas preconcebidas. Sí, es posible jugar en Prieuré cuando estás “fuera” y a un precio razonable (entre 50 y 90 euros). Vale la pena tener la experiencia.

Con casi 650 miembros, el Priorato podría fácilmente funcionar de forma aislada. Sin embargo, el club ha optado desde hace varios años por abrir ampliamente sus salidas a los visitantes.

Detalles de Romain Hullard: « Gracias a nuestros dos campos, siempre hay posibilidades de acoger a jugadores externos. Por supuesto, entre semana, pero también los fines de semana, bajo determinadas condiciones. Esta es una política que venimos desarrollando desde hace varios años.. Para reservar basta con hacerlo por teléfono. A”

La ventaja de tener 36 hoyos parece obvia aquí. Mientras que una competición anima un campo, el otro suele seguir siendo accesible. Suficiente para permitir a los visitantes descubrir un club que sigue siendo relativamente discreto, a pesar de su reputación entre los conocedores.

Creado hace medio siglo por el arquitecto escocés Fred Hawtreelos cursos de Oriente y Occidente ofrecen dos experiencias muy distintas sin dar nunca la sensación de que uno es el “hermano pequeño” del otro.

calma y placer

El Este, situado al inicio de la sede del club, se considera generalmente el más exigente. Más técnico, más montañoso, salpicado de algunas masas de agua, requiere un pensamiento estratégico real en cada desafío.

Por el contrario, el oeste, accesible tras cruzar la pasarela que salva la carretera departamental, ofrece más espacio. Las calles son más generosas y las líneas de juego más legibles, pero conserva el verdadero carácter de un campo de campeonato.

A” No hay un camino mejor que otro », insiste Romain Hullard. A” El Este es un poco más técnico. Occidente es más franco, más accesible a más niveles de juego. Además, suele ser el que prefieren nuestros miembros.. A”

En ambas rutas, la firma Hawtree se encuentra en la estrategia impuesta desde el principio. Los numerosos bunkers nunca se colocan al azar y obligan a cada jugador a elegir su línea según la longitud de su tiro en lugar de eliminar automáticamente al conductor.

Otro punto en común: la calma.

Aquí no hay ruido de tráfico ni urbanización invasiva. Los caminos serpentean entre los valles de Vexin y ofrecen a veces vistas de los campos y otras de los bosques circundantes.

Una casa club que vale la pena el viaje por sí sola.

Y en el Priorato la visita al lugar no se detiene en las rutas por muy destacables que sean. El campo de golf alberga el edificio más antiguo del mundo utilizado como casa club.

Alrededor de un patio florido, los diferentes salones, salas de recepción, marcos antiguos y terrazas cuentan varios siglos de historia. El edificio, inscrito en el inventario complementario de Monumentos Históricos, conserva una autenticidad poco común en el golf francés.

La gran terraza orientada al sur acoge naturalmente el famoso hoyo 19.

El restaurante “Le 1180” (en referencia al año de fundación del edificio histórico que alberga la sede del club) completa la experiencia con una cuidada cocina elaborada con productos frescos y de temporada, en un entorno que invita más a alargar la jornada que a marcharse inmediatamente.

A” The Priory es verdaderamente la experiencia de un campo diseñado por un reconocido arquitecto escocés, en un lugar completamente fuera del tiempo. Venimos a jugar, almorzar, disfrutar de la terraza y simplemente tomarnos el tiempo. », entusiasmado Romain Hullard.

Un patrimonio vivo

Hablando de tiempo, la historia aquí parece acompañar al jugador durante todo el juego.

Saliendo de 2 de l’Est, la mirada se dirige inmediatamente a un elegante castillo que domina discretamente el paisaje. Mucho antes de la creación del campo de golf, perteneció a la finca antes de ser completamente restaurado y transformado en apartamentos, gran parte de los cuales hoy están ocupados por socios del club. Esta presencia nos recuerda que el Priorato no se construyó alrededor de un campo de golf; Al contrario, es el golf el que ha pasado a formar parte de un ámbito cargado de varios siglos de historia. Una sensación que acompaña al jugador durante todo el juego, entre edificios antiguos, valles de Vexin y paisajes preservados.

El mantenimiento de los campos es impecable, las instalaciones de entrenamiento están completas y el club sigue desarrollando su oferta, especialmente en lo que respecta a la restauración y la acogida de nuevos jugadores.

¡Dos rutas en un día, es posible!

Para los visitantes más motivados, es posible incluso realizar los dos recorridos el mismo día gracias a un green fee específico (150 euros).

Una excelente manera de entender toda la riqueza de la zona, ya que las dos rutas se complementan sin llegar a parecerse.

En definitiva, no faltan motivos para dirigirse a Le Vexin.

Y cuando abandonamos el patio pavimentado al final de la tarde, después de un último café en la terraza del priorato, entendemos rápidamente por qué tantos miembros hablan simplemente del Priorato como su casa de campo.

©Golf du Prieuré