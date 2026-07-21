Notas de los Dodgers: Kyle Tucker, rumores de intercambio

La pasada temporada baja, los Dodgers de Los Ángeles firmaron otro gran nombre con un contrato importante, siendo este, por supuesto, Kyle Tucker y su contrato de $60 millones al año. Pero este no ha funcionado mucho, aparte de la cuenta bancaria de Tucker.

Su actual promedio de bateo de .240 es 30 puntos menos de lo que suele tener y está en camino de conectar sólo 11 jonrones. Hasta ahora sólo ha acumulado un WAR de 0,9.

Mientras los fanáticos ven a Tucker fallar noche tras noche, en lo que parece un contrato enormemente fallido, Bill Shaikin del LATimes sostiene que esta apuesta realmente no le ha costado nada a los Dodgers.

Porque Tucker es simplemente otro gran contrato, toda la atención y el trabajo pesado no recaen sobre él. Para eso tiene a Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Yoshinobu Yamamoto. Pero aun así, eso lleva a uno a pensar que un jugador podría prosperar si la presión para hacerlo no es tan intensa como para los demás.

Tucker dijo: “Todos aquí tienen mucho talento. Todos están aquí para ayudarse unos a otros. Todos aquí sólo quieren volver a otra Serie Mundial y ganarla. Así que estoy tratando de hacer mi parte y simplemente jugar béisbol”.

La verdad es que podría ser terrible toda la temporada y uno o tres grandes hits en los playoffs borrarían todo eso. Y por su parte, Tucker está trabajando para llegar a un lugar donde pueda hacerlo. El manager Dave Roberts siente que sus turnos al bate han mejorado, incluso si los resultados aún están por llegar.

“Lo que he apreciado desde el día 1 es que no ha huido de sus luchas”, dijo Roberts. “Él es el dueño”.

El tiempo dirá si Tucker llega a un lugar en el que contribuya al éxito de su equipo. Por ahora, tiene suerte de tener un equipo y un cuerpo técnico que lo acompañarán hasta que lo consiga.

Dos semanas después, los rumores sobre la próxima fecha límite de cambios aumentan. Katie Woo de The Athletic escribe sobre lo que está escuchando en lo que respecta a la directiva de los Dodgers. Afirma que múltiples fuentes han dicho que las lesiones de Shohei Ohtani y Will Smith no afectarán la forma en que el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman y compañía, preparen al equipo para la Serie Mundial.

Mejorar en los márgenes ha sido la tarjeta de presentación de las últimas temporadas para la directiva de los Dodgers, y no hay muchos indicios de que ese proceso de pensamiento cambie esta temporada. El equipo tendrá jugadores que se unirán al club en la fecha límite o alrededor de esa fecha, pero aquellos que están lesionados y están trabajando para regresar son los suyos.