Voleibol de Riverside: Makayla Koenig brilla en su turno de regreso al armador y se compromete con Rider

Makayla Koenig comenzó su carrera en la escuela secundaria como bateadora de Riverside.

A mitad de su segunda temporada, hizo la transición a su posición natural como armadora. Ayudó a los Beavers a llegar a la ronda regional en su segundo año y al título de la Conferencia de Reserva Occidental en su tercer año.

Antes de su último año, Koenig anunció su compromiso con Rider para continuar su carrera académica y atlética.

“Para mí, Rider me pareció la escuela más abierta y acogedora”, dijo Koenig. â€œMe encantaron mis charlas con todos los entrenadores y decidi ir al campamento el verano pasado. Me encanta el campus y noté de inmediato cómo todas las chicas y entrenadores interactuaban entre sí como si fueran una familia y supe que era una cultura a la que me encantaría unirme.

“Durante el proceso de reclutamiento, supe desde el principio que Rider era mi elección número uno y el entrenador Jeff Rotondo fue de gran ayuda durante el proceso respondiendo todas mis preguntas. Una escuela con muchas opciones académicas es importante para mí ya que todavía no sé en qué quiero especializarme”.

Rider ha mejorado en las últimas cuatro temporadas. Los Broncos terminaron 16-16 el año pasado, marcando su primera temporada con .500 o mejor en los últimos tres años.

También terminaron como subcampeones de MAAC detrás de Fairfield, rompiendo una racha de cuatro años de terminar el torneo de conferencia en las semifinales.

Koenig ha visto esas mejoras y está entusiasmado de contribuir al crecimiento continuo.

“Seguí la temporada de voleibol de Rider durante todo el año pasado y los apoyé en el torneo final”, dijo Koenig. â€œSÃ© que estoy ingresando a un programa sÃ³lido, pero siento que mi experiencia jugando en el nivel mÃ¡s alto de voleibol de clubes en abierto durante los Ãºltimos dos aÃ±os y mi entrenamiento en RockCity con algunos de los mejores jugadores de la zona me ayudarÃ¡n a hacer la transicion al siguiente nivel. Cada año, a través del voleibol de clubes, he aprendido cosas nuevas sobre el juego y mis propias habilidades”.

Koenig tiene algunos asuntos pendientes con Riverside primero. Los Beavers tuvieron una buena temporada hace un año, terminando 18-3 y consiguiendo el título del WRC. Koenig fue segundo en asistencias del área con 9,7 por set.

Si bien consiguieron el título final del WRC, los Beavers quedaron eliminados en la final del distrito y no pudieron llegar a rondas regionales consecutivas.

Este verano, Koenig ha cambiado su enfoque. Quiere ser la mejor jugadora posible antes de llegar a Rider.

Sabe que una vez que comience esta temporada y llegue a Rider el próximo año, tendrá un objetivo en mente: impactar el juego para ayudar a reescribir los libros de récords de ambas escuelas.

â€œCada practica y entrenamiento tiene como objetivo convertirme en el mejor jugador que pueda ser antes de llegar a Rider. Me ha ayudado a tener en cuenta mis objetivos a largo plazo y ha hecho que mi entrenamiento tenga más sentido. Sé que todavía hay mucho trabajo por hacer y estoy emocionado de seguir desarrollándome para poder tener un impacto cuando llegue al nivel universitario.

“Esa deficiencia sólo nos empujará a ser mejores esta temporada”, añadió Koenig. â€œSoy afortunado de haber podido jugar en el mismo equipo que Jacleyn Zgonc durante tantas temporadas escolares y de clubes. Es una gran jugadora y compañera de equipo y estoy entusiasmada de que podamos competir juntas una temporada más. Con la mitad del equipo regresando del año pasado, incluidos los seniors Julia Huffman, Rylee Kish, Aubrey Laurenty, Jacleyn y junior Peyton Nebe”.

Koenig es el segundo jugador del área que jugará para los Broncos, uniéndose a Maisie Nawrocki de South, quien ingresa a su primer año.