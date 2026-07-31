Alivio gris cuando se evita la calamidad y las burlas de Hibs se convierten en vítores

David Gray ha pasado de ser programado a recibir una serenata por parte de los fanáticos del Hibernian en el espacio de siete días.

No nos equivoquemos, el entrenador en jefe estaba bajo presión después de la tórrida actuación de su equipo en Kosovo la semana pasada.

Los aficionados que habían viajado a Europa del este dejaron muy claro lo que pensaban de la derrota de su equipo por 2-0 en el partido de ida ante Malisheva cuando sus esperanzas de la Liga de Conferencia estaban al borde del abismo.

El entrenador subrayó que el resultado y la forma en que se obtuvo fueron inaceptables, pero que la única manera de responder a los escépticos es en el campo.

En la segunda mitad en Easter Road el jueves, con Hibs cuatro goles adelante en la noche y camino a una victoria global, el nombre de Gray sonó hasta las vigas.

Su estatus icónico es intocable. Eso es lo que hace un gol ganador en una final de la Copa de Escocia, pero estos cánticos no fueron por sus actos heroicos en Hampden como jugador, sino por la forma en que su equipo había respondido a la adversidad.

Salieron volando, liderados por el siempre verde Martin Boyle, y borraron la desventaja de dos goles en 15 minutos.

Cuando Boyle superó a varios defensores desconcertados y puso el marcador 4-0, parecía que Hibs no podía equivocarse.

Sí, hubo una caída en los últimos 20 minutos y Malisheva anotó un gol, pero Gray quería centrarse en los aspectos positivos después del partido.

“Hablamos sobre la intensidad con la que queremos jugar, la intención desde el principio de jugar hacia adelante, correr hacia adelante y lograr que la multitud nos apoye”, dijo.

“Lo vi en el entrenamiento y ellos merecieron ganar esta noche. Deberíamos habernos perdido de vista, golpeamos el palo un par de veces y perdimos tres o cuatro grandes oportunidades.

“Ese gol al final nos puso un poco nerviosos, pero al mismo tiempo los jugadores merecían lo que recibieron esta noche. Estoy encantado por ellos”.

Se le preguntó a Gray si había una sensación de alivio después de la semana pasada y admitió que el disfrute que siente al ganar es sólo pasajero.

“Es diferente que un entrenador gane partidos a que sea un jugador”, dijo. “El alivio aparece y luego llega el siguiente partido.

“Lo disfrutas durante dos minutos y luego pasas al siguiente”.