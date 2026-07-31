Surfistas de San Clemente se desempeñan bien en US Open of Surfing

Kade Matson estuvo en el borde de la arena y en el área de entrevistas en el US Open of Surfing el jueves por la tarde.

Estaba esperando el puntaje de un oponente, que le permitiría al nativo de San Clemente saber si había avanzado más allá de los octavos de final del torneo.

Llegó el puntaje de Rafael Barbosa de Brasil, y Matson había avanzado segundo en su serie por una décima de punto, con un puntaje de dos olas de 11,87 en comparación con 11,77 de Barbosa.

â€”Â¡SÃ! â€”exclamÃ³ Matson, agitando el puÃ±o.

Teva Bouchgua lanza agua mientras talla una ola durante la ronda masculina de 64 en el Abierto de Surf de Estados Unidos en el muelle de Huntington Beach el jueves. (Don Leach / Fotógrafo del personal)

“Es difícil, porque al final no tenía prioridad allí, así que simplemente estaba viendo cómo se producía la serie”, dijo más tarde. “Sólo tenía que ver cómo va, pero se siente bien seguir mi camino… Fue una serie bastante rápida y las olas eran duras. Sinceramente, que todo el mundo tenga buenas olas es bastante impresionante”.

Matson se mantuvo con vida de cara al fin de semana, destacando un excelente día en general para los surfistas de San Clemente.

Los hermanos Colapinto (Crosby y Griffin) también avanzaron, al igual que Taj Lindblad. Cole Houshmand avanzó con una sólida puntuación de 16,60.

Crosby Colapinto de San Clemente logra una excelente puntuación durante la ronda masculina de 64 el jueves. (Don Leach / Fotógrafo del personal)

“Es una locura”, dijo Matson. â€œLa mayorÃa de mis amigos estÃ¡n de gira, asÃ que para tenerlos a todos aquÃ, todos estamos allÃ unos para otros, observando las eliminatorias de los demÃ¡s y ayudÃ¡ndonos unos a otros. Es bastante emocionante. Hicimos todos nuestros calentamientos antes de este evento juntos, así que es genial”.

En otras noticias, Luke Guinaldo, local de Huntington Beach, fue eliminado luego de terminar tercero en su serie con una puntuación de 12,13. Guinaldo, de 21 años, estaba haciendo su primera aparición en el US Open.

Guinaldo ocupó el primer lugar al principio de la serie, pero finalmente lo ganó Joel Vaughan de Australia con una puntuación de 14,43.

El ex ganador del evento Alan Cleland de México talla una ola con una puntuación excelente en el US Open of Surfing el jueves. (Don Leach / Fotógrafo del personal)

“Las olas son bastante complicadas”, dijo Vaughan. “Hay mucho viento y mucho oleaje, así que salí al aire y logré pasar”.

También elogió el surf de Guinaldo.

“Tengo que vigilarlo [Wednesday] y estaba compitiendo muy bien”, dijo Vaughan. “Creo que surfea muy bien y creo que tiene una buena carrera por delante”.

Luke Swanson de Hawái salta de una ola durante el Abierto de Surf de Estados Unidos en el muelle de Huntington Beach el jueves. (Don Leach / Fotógrafo del personal)

Kanoa Igarashi, local de Surf City y dos veces campeón del US Open, surfeó en la última manga del día después de la fecha límite.

La competencia masculina pasa a los dieciseisavos de final, donde Lindblad competirá contra Jake Marshall y Levi Slawson de Encinitas en la primera serie de cuatro hombres. Slawson es el campeón defensor del US Open.

Heat 5 contará con Matson y Griffin Colapinto.

La competencia femenina está en octavos de final, con Bailey Turner de Huntington Beach aún viva, junto con Eden Walla y Kirra Pinkerton de San Clemente.