Chelsea multado con £10 millones por violar las reglas de agentes

Chelsea han sido multados con £ 10 millones y se les ha suspendido la prohibición de registrar nuevos jugadores durante dos ventanas de transferencia por violar las reglas relacionadas con los pagos a agentes entre 2009 y 2022.

Pero al Club le habían “anulado” en apelación una deducción de seis puntos, suspendida hasta el 30 de junio de 2027.

Los propietarios Todd Boehly y Clearlake Capital informaron 74 infracciones de las reglas de la Asociación de Fútbol cuando compraron el club en 2022.

Chelsea admitió haber realizado 47 millones de libras esterlinas en pagos secretos a agentes no registrados y a terceros por transferencias entre 2011 y 2018.

La FA dijo que “continúa investigando la mala conducta individual que surge de este caso”.

La multa se fijó en 26 millones de libras esterlinas, pero se redujo en un tercio a 17,25 millones de libras esterlinas por la autoinformación y lo que los motivos escritos de la comisión reguladora describieron como la “naturaleza excepcional y sin precedentes” de la cooperación, que “equivale a una mitigación”.

Luego se redujo en otro tercio a 11,4 millones de libras esterlinas por una declaración temprana de culpabilidad, luego a 10 millones de libras esterlinas debido a las multas que la UEFA y la Premier League ya habían impuesto al club.

La FA dijo que era “una sanción apropiada” que castigaría al club y también “impediría conductas indebidas similares y mantendría la integridad del juego”.

Los 10 millones de libras multados al Chelsea se invertirán en el fútbol base.

La comisión reguladora dijo: “Si el club no hubiera comunicado estos asuntos a la FA, es poco probable que los hubieran descubierto”.

Agregó que la deducción inicial de puntos había sido suspendida porque la FA no la solicitó y la Premier League no la impuso.

“Ahora que el proceso de la FA ha concluido, esto pone fin a todos los procedimientos reglamentarios contra el club”, se lee en un comunicado del Chelsea.

“Agradecemos a la UEFA, la Premier League y la FA su compromiso con el club a lo largo de estos procesos”.

En marzo, al Chelsea se le impuso una prohibición inmediata de transferencia de la academia de nueve meses y una multa de £ 750,000 por el registro de jugadores de la academia entre 2019 y 2022.

Todas las infracciones se refieren a la época en la que Roman Abramovich era propietario del Chelsea.