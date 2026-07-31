EN LA PLAYA | Ayudar a otros a alcanzar sus sueños está en el ADN del surf

Un proverbio africano sugiere: “Si quieres ir rápido, ve solo; si queréis llegar lejos, vayan juntos”.

Border Buffalo City Surfing tiene la idea de trabajar juntos.

El fin de semana pasado, nuestra fraternidad de surf local organizó una espectacular competencia de surf en un festival de invierno y una noche de hamburguesas para recaudar fondos para apoyar a nuestros surfistas jóvenes que se dirigen al Campeonato Mundial en septiembre.

El surf local se ha unido a lo grande para apoyar a nuestros cinco jóvenes que han formado parte del equipo SA de 12 surfistas.

Vestirse de verde y dorado e ir a El Salvador les está costando a nuestros jóvenes campeones 70.000 rands cada uno.

Los grandes sueños son caros, pero los surfistas locales están colaborando para ayudar a nuestros atletas a emprender un viaje lejano.

Un total de 16 patrocinadores se unieron para obtener premios y apoyo al evento, y aproximadamente 110 surfistas ingresaron desde U12 hasta open, masters y longboard para subir en los rands.

Podrías pensar que 110 x 150 rands es una buena cantidad de dinero (16.500 rands), pero cuando intentas dar 10.000 rands a cada joven, todavía está muy lejos de los 50.000 rands.

Por lo tanto, había muchas hamburguesas y mamás en las cocinas y papás en las braai, y venta de panqueques y así sucesivamente.

Se necesita sangre, sudor y lágrimas para recaudar el apoyo y saludo a aquellos contribuyentes cuyos hijos ya han pasado la edad juvenil, pero todavía están en la playa, juzgando, totalizando, administrando, volteando hamburguesas en el braai para que los hijos de otras personas puedan subir a ese avión.

Déjame decirte que nuestros juniors lo valen.

Taylor Emslie está surfeando muy bien en este momento. Su hermano David regresó de vacaciones de la universidad, fue a un festival de hockey en Clarendon y frió panqueques para ayudar a recaudar fondos. ¿Cómo es eso de apoyo a los hermanos?

Camilla Heuer está surfeando muy bien en este momento, creo que tiene futuro olímpico.

Maya Malherbe es la prueba viviente de que la dinamita, efectivamente, viene en paquetes pequeños.

Esta escritora ha tenido el claro privilegio durante la última década de observar su trayectoria hacia el estrellato.

Piense en mamá y papá, Belinda y David Malherbe, porque Maya no solo formó parte del equipo de SA, sino también su hermano mayor Josh.

El equipo Malherbe tiene que buscar R140K para poner sus estrellas brillantes en el podio.

Es increíble que hermano y hermana lo hayan logrado juntos, pero eso es lo que también han hecho los Emslies, aunque no en el mismo año y al mismo tiempo.

El entrenador Greg Emslie me dice que disfruta mucho de la actitud de Carl Wiesma de Port Alfred. Carl apoya mucho a sus compañeros de equipo y es una fuente constante de comentarios positivos y entusiasmo contagioso.

Algunos de los momentos destacados de la competencia de surf del festival incluyeron a Tom Lindhorst logrando una contundente victoria en la división abierta y Charlie Napier logrando una elegante victoria en la división de longboard.

Cuidado con este muchacho Napier: es un maestro del estilo en ciernes.

También fue un placer ver a Mabuthi Baliso, entrenador local de Jonginenge, en su longboard, desarrollando su actuación con excelentes puntuaciones, buenas caminatas, grandes giros y sólidas maniobras de cierre.

Emslie comentó que el contingente de longboard hizo grandes contribuciones al evento y seguramente aumentó el aspecto divertido de estar en la playa durante el fin de semana.

La surfista local Bonny Hanefey continuó impresionando y noqueó a los jueces con una puntuación de 10 puntos.

Para nuestros surfistas junior que van al Campeonato Mundial, es bueno que mediten sobre quiénes y qué somos como sudafricanos.

La dureza, la tenacidad, el éxito y los logros están en nuestro linaje.

Muchos de nuestros antepasados ​​navegaron hasta aquí desde destinos lejanos. Fueron tan duros como para llegar vivos hasta aquí. Luego vino la gran caminata. No hay picnic para los débiles. Nuestros guerreros impi han librado batallas épicas.

De esto han surgido equipos como nuestro equipo de rugby Springbok, cuatro veces ganador del mundo, nuestro vanguardista equipo de cricket de clase mundial, el surfista número dos del mundo Jordy Smith, el surfista número uno del mundo Shaun Thompson, el más rápido del mundo Wayde van Niekerk, el campeón olímpico Chad le Clos y el fantástico luchador Dricus du Plessis, por nombrar sólo algunos.

Un atleta sudafricano a toda velocidad es una bestia formidable. Lleven nuestra bandera en alto, jóvenes. Apóyate con toda la debida fe, valor y determinación.

Estamos orgullosos de ti.

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A los campeones mundiales de izquierda a derecha Taylor Emslie, Maya Malherbe, Josh Malherbe, Carl Wiersma. Insertar: Camilla Heuer (SUMINISTRADO)