AIG Women’s Open: tres francesas pasan el corte – Revista de golf

De las siete francesas inscritas en el AIG Women’s Open, tres lograron pasar el corte: Céline Boutier, Pauline Roussin-Bouchard y Nastasia Nadaud. El coreano Haeran Ryu lidera el torneo.

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Pero ¿quién podrá parar? Haeran Ryu ? Ganadora hace unas semanas de los dos últimos Grand Slam femeninos en Hazeltine y Evian, la coreana tomó la delantera en l’AIG Open femenino después de dos vueltas al recorrido Royal Lytham y Santa Ana. Gracias a un total de -7 (66-69), Ryu, de 25 años, está un paso por delante del japonés Shiho Kuwaki (66-70), de sólo 23 años.

Otros dos jugadores jóvenes comparten el tercer puesto con -5. El tailandés Jeeno Thitikul, 23 años, con tarjetas de 64 y 73, pero también el estadounidense Yealimi Bueno, 25 años, que obtuvo un 67 y un 70. Detrás, con -2, los dos ingleses Lottie Woad (69-71) y Charley Hull (69-71) no ceden ni un paso y siguen en carrera.

Este fin de semana también habrá que vigilar al neozelandés Lidia Ko (71-70), el americano Nelly Korda (73-68), n°1 del mundo, y los franceses Céline Boutier quien devolvió una tarjeta de 74 y un 67. Los tres están en el puesto 14 con un total de -1.

Otras dos mujeres francesas pasaron el corte: Pauline Roussin-Bouchard 45e Ã +3 (73-72) y Nastasia Nadaud 55º que devolvió una muy buena tarjeta de 69 (-2) tras su 77 del día anterior. Se acabó, sin embargo, para Agathe Laisné (74-74, +6), Valentín Delon (75-74, +7), Perrine Delacour (75-75, +8) y Vanessa Bouvet (77-73, +8).