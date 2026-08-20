La noche de Jo Adell para los Guardianes incluyó una salida anticipada

CLEVELAND – Jo Adell tuvo una noche en su carrera y mostró el poder que hizo que los Cleveland Guardians lo adquirieran en la fecha límite de cambios.

Sin embargo, en una temporada en la que todo lo bueno que les sucede a los Guardianes termina siendo seguido por un revés, la noche de Adell terminó con una nota negativa el martes.

Adell se fue antes de la octava entrada de la victoria de los Guardianes por 8-1 sobre los Gigantes de San Francisco debido a una contusión en la rodilla izquierda. Le pegó una falta a un lanzamiento en su rótula izquierda durante la primera entrada antes de conectar un jonrón de tres carreras de 455 pies tres lanzamientos después.

Adell estaba recibiendo tratamiento después del juego y no estuvo disponible para hacer comentarios luego de establecer un récord personal con seis carreras impulsadas y el jonrón más largo de sus siete años de carrera. Seguirá siendo evaluado.

“Parece que cada vez que salimos y controlamos a alguien, hace algo muy especial”, dijo el manager Stephen Vogt después de la victoria de los Guardianes. “Pero Jo obviamente le pegó una falta bastante fuerte al balón en su rodilla. Por eso lo sacamos del juego. Sintió un dolor bastante intenso a medida que avanzaba el juego”.

Adell tuvo su octavo juego de tres hits, pero el primero para los Guardianes. Entró al juego bateando .167 (7 de 42) desde que fue adquirido por los Guardianes en la fecha límite de cambios del 3 de agosto.

â€”Adell fue el problema, sin duda, esta noche. Adell era el problema, y ​​otros muchachos también nos golpearon”, dijo el manager de los Giants, Tony Vitello.

Después de que Steven Kwan y José Ramírez se embasaron, Adell conectó un cambio elevado del abridor de los Giants, Carson Whisenhunt, en cuenta de 2-2 y el séptimo lanzamiento del turno al bate, depositándolo a cinco filas de la parte superior de las gradas en el jardín izquierdo para darle a los Guardianes una ventaja de 3-0.

La explosión de Adell superó el jonrón de 454 pies que conectó en Kansas City el año pasado mientras jugaba con los Angelinos de Los Ángeles y fue el más largo de su carrera.

También fue el jonrón más largo en Progressive Field desde que Salvador Pérez de Kansas City conectó un tiro de 457 pies en 2024. El último jugador de Cleveland en alcanzar al menos 455 pies fue Bradley Zimmer (465 pies) en 2021 contra Texas.

Adell también conectó un sencillo de dos carreras en el segundo y un hit productor en el cuarto. Fue el sexto jugador en las mayores esta temporada con al menos seis carreras impulsadas en las primeras cuatro entradas de un juego, pero el primer jugador de Cleveland desde Ramírez en 2019.

â€œNo hemos visto muchas bolas volar tan lejos hacia el jardÃn izquierdo desde que estoy aquÃ, y su poder es real. Pero mi turno al bate favorito fue el segundo, dos outs, segundo y tercero, justo por el medio para un sencillo de dos carreras”, dijo Vogt.

La lesión de Adell es la última en lo que han sido un par de días difíciles para los Guardianes. El jardinero Chase DeLauter se perdió el partido del martes debido a una leve tensión en el tendón de la corva izquierda después de jugar sólo dos entradas durante la derrota del domingo por 5-0 ante San Diego.

Cleveland (61-65) tiene marca de 10-19 desde el receso del Juego de Estrellas y está un juego detrás de Texas por el último puesto de comodín en la Liga Americana.

â€œEstamos bastante golpeados en el lado de los jugadores de posiciÃ³n. Así que tenemos a muchos tipos a quienes estamos monitoreando”, dijo Vogt.

El 13 de junio, los Guardianes perdieron a tres jugadores durante el lapso de cinco entradas contra Detroit. Ramírez se fracturó el hueso ganchoso izquierdo durante un turno al bate y se perdió más de cinco semanas; DeLauter se lastimó la caja torácica derecha después de chocar con la pared del jardín y estuvo fuera de juego durante dos semanas. Ángel Martínez estuvo fuera durante seis semanas luego de cometer una falta en un lanzamiento con su pie izquierdo.