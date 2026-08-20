¿Los novatos de la NFL regresan a la universidad? Algunos lo están investigando en medio del fallo de elegibilidad de la NCAA en Colorado

La próxima fase de caos derivada del fallo de elegibilidad de la NCAA de Colorado podría llegar pronto.

Hasta este punto, los miembros de la generación de reclutamiento de 2022 que regresaron al fútbol universitario y aprovecharon el año adicional de elegibilidad otorgado por la jueza de distrito Charlotte Sweeney han sido aquellos que no firmaron contratos de la NFL. Sin embargo, ahora hay jugadores que firmaron contratos de la NFL y también exploran un regreso a la universidad.

A pesar de que Sweeney aclaró el 2 de agosto que las reglas de la NCAA aún se aplicarían con respecto a los jugadores que firmaron contratos de la NFL y no son elegibles para regresar a la universidad, los equipos se han mantenido en contacto con diferentes jugadores sobre un posible regreso a la escuela, y ahora hay jugadores que buscan presentar demandas que les permitirían regresar a la universidad y posiblemente incluso ingresar al portal de transferencias, le dijeron las fuentes a CBS Sports.

El novato de los Buccaneers y ex destacado de LSU, Jack Pyburn, entre los 16 que demandan por un posible regreso al fútbol universitario Brad Crawford

El miércoles, 16 jugadores recibieron una orden de restricción temporal en Luisiana, despejando el camino para su regreso al fútbol universitario en 2026.

El día de reducción del roster de la NFL se avecina el 30 de agosto, lo que ha llevado a algunos agentes libres no reclutados (además de los novatos no reclutados que ya han sido liberados) a comenzar a explorar un regreso a la universidad.

Todo esto se produce cuando la temporada de fútbol universitario comienza en poco más de una semana, y con la NCAA aún esperando un fallo de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos con respecto a la orden judicial preliminar de Colorado.

La semana pasada, a un pequeño grupo de jugadores de fútbol que buscaban regresar a la universidad, incluido el ex All-Big 12 del estado de Arizona, Myles Rowser, se les otorgaron órdenes de restricción temporales que les brindaron protección de elegibilidad independientemente de lo que suceda con el fallo de Colorado y también la capacidad de ingresar al portal de transferencias.

Además, otros jugadores notables, como el liniero defensivo de Indiana Stephen Daley, quien registró 19 tacleadas para pérdida la temporada pasada para los campeones nacionales Hoosiers, han regresado a la universidad luego del fallo de Colorado, después de haber estado previamente fuera de la elegibilidad universitaria.