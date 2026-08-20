Lista de equipos para la Copa Mundial Sub-20 establecida después de la NWSL y los equipos universitarios otorgan liberaciones

La plantilla de Estados Unidos para el Mundial femenino sub-20 en Polonia cuenta con ocho jugadoras profesionales de la Liga Nacional de Fútbol Femenino y 13 de la NCAA, anunció el miércoles la entrenadora sub-20 Vicky Jepson.

Durante una conferencia de prensa posterior al anuncio, Jepson explicó el proceso (y los desafíos) de seleccionar jugadores para la plantilla y trabajar con las decisiones del club sobre si permitirles participar en el torneo.

Las ausencias notables de la lista de convocados, que comprende atletas nacidos a partir del 1 de enero de 2006, incluyen a jugadores de la NWSL recientemente llamados al equipo Sub-20, como la delantera del San Diego Wave de 18 años, Melanie Barcenas, y la delantera del Bay FC, de 20 años, Onyeka Gamero. Jordyn Bugg, defensa central de 20 años del Seattle Reign, tampoco entró en esta lista de la Copa Mundial a pesar de haber sido invitada al campamento Sub-20 a finales de marzo y haber hecho seis apariciones con la selección absoluta femenina de Estados Unidos desde su primera convocatoria en junio pasado.

La omisión de Bárcenas del roster es particularmente sorprendente, aunque no está claro si The Wave decidió liberarla. El delantero ha marcado cuatro goles esta temporada para San Diego y fue convocado por última vez al campamento Sub-20 para la ventana de junio. Bay FC anunció el miércoles pasado que había cedido a Gamero al Dallas Trinity FC de la USL Super League por el resto de la temporada.

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Según las reglas de la FIFA, los clubes tienen el mandato de liberar a los jugadores seleccionados para el equipo nacional sólo cuando un campamento o competencia cae en una ventana internacional. El Mundial Sub-20 no. Después de la publicación de la plantilla de EE. UU., Jepson explicó cómo seleccionó a los jugadores, comenzando por informarles a ellos y a sus clubes o universidades, y luego analizando las decisiones de esos equipos sobre si liberar o no a los jugadores.

De una lista provisional de 55 jugadores, Jepson seleccionó a 21 para viajar a Polonia en septiembre para el torneo. Jepson dijo que llamó a los 55 jugadores para informarles su decisión.

“Creo que es respetuoso que tengan noticias mías en persona y no por correo electrónico”, dijo Jepson.

A partir de ahí, el técnico sub-20 llamó a los clubes y universidades de los 21 seleccionados y les hizo preguntas como: “¿Cuáles son sus pensamientos y sentimientos?”. ¿Se siente cómodo con la liberación de este jugador?’”, dijo.

“Les mostraremos el período de tiempo en el que estarán con nosotros, y luego es decisión del club decir, ‘Sí, apoyamos esto’, y tenemos algunos buenos ejemplos en los que hemos tenido eso, y luego hay algunos que dicen, ‘No, no liberaremos a este jugador'”, dijo Jepson.

Jepson, ex entrenador asistente del Tottenham que fue contratado para dirigir la selección sub-20 en mayo de 2025, no especificó qué clubes se negaron a ceder jugadores, pero señaló que “no hay nada que podamos hacer al respecto”.

Cuando un club no libera a un jugador para el torneo, Jepson dijo: “Entonces tenemos una conversación con el jugador en la que le decimos: ‘Has sido seleccionado para la Copa del Mundo, pero desafortunadamente el club no te libera'”. Pero queremos demostrar que respetamos esta decisión en la forma en que continuaremos monitoreándolos y apoyándolos como federación”.

Dijo que algunos clubes de la NWSL, como Racing Louisville con la delantera Audrey McKeen y el Houston Dash con la mediocampista Linda Ullmark, cooperaron en la liberación de los atletas.

Universidades con programas de fútbol históricamente exitosos, como Stanford, Penn State y la Universidad de Carolina del Norte, liberaron a varios jugadores: la portera Caroline Birkel, la defensora Lizzie Boamah y el mediocampista Y-Lan Nguyen del Cardinal; la portera Kealey Titmuss y la defensora Emma Johnson de los Nittany Lions; y los defensores Aven Alvarez y Hope Munson y la delantera Sealey Strawn de los Tar Heels viajarán a Polonia.

“Estoy realmente agradecido por todos los entrenadores universitarios y también por los clubes de la NWSL que han colaborado mucho, porque en última instancia, cuando un jugador quiere representar a su país, para mí, debe ser respetado”, dijo Jepson. “Ellos deberían ser los que tomen la decisión, y nosotros respaldamos eso, y al mismo tiempo si un jugador no quiere venir, también está bien”.

Reiteró que US Soccer y la NWSL tienen una relación positiva. Jepson creó un memorando que planea entregar al personal técnico, médico y de rendimiento correspondiente a cada jugador en su lista “para que podamos hacer una transferencia de carga, y luego, cuando terminen la Copa del Mundo, podamos entregar nuestros datos y cargar nuevamente para mantener esa relación realmente cercana y estrecha”, dijo.

El Mundial Sub-20 se ha visto envuelto en incertidumbre en el período previo al inicio. Programada para comenzar el 5 de septiembre, será la primera Copa del Mundo desde la rápidamente descartada propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender una participación en la Copa del Mundo a inversionistas privados en un proyecto llamado FIFA Forward Enterprise.

El plan de Infantino inmediatamente encontró duras críticas y un rechazo total por parte de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo. Las 55 naciones que componen la confederación europea se reunieron prácticamente el 30 de julio y acordaron boicotear todas las Copas Mundiales por los planes de inversión privada de la FIFA.

“Como resultado de la discusión de hoy, ningún equipo nacional de la UEFA participará en ninguna competencia de la FIFA mientras estas propuestas sigan vivas, a menos que esta propuesta haya sido abandonada en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobierno o competencias a la propiedad privada”, dijo la confederación ese día.

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Concacaf, el organismo rector de América del Norte, Central y el Caribe, se unió a la UEFA para rechazar la propuesta de la FFE después de reunirse con sus 41 países miembros. La Confederación Asiática de Fútbol se sumó posteriormente a las críticas.

El 31 de julio, la FIFA e Infantino habían retrocedido considerablemente en la propuesta de la FFE. Tras insistir en que “nadie está vendiendo fútbol”, el presidente de la FIFA reconoció en un comunicado que “el proyecto ha creado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redunda en beneficio del objetivo planteado en primer lugar”.

“Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. Como resultado, esta propuesta no prosperará”.

Jepson dijo que Estados Unidos no se había visto afectado por el reciente furor.

“Sé que hay mucho ruido a su alrededor, pero ese ruido no se ha filtrado en nuestro campamento, y ciertamente es algo que no me ha preocupado porque la Federación (de fútbol de EE. UU.) nunca me ha dicho que haya preocupación acerca de que este torneo siga adelante”, dijo el miércoles.

El 11 de agosto, la Asociación de Fútbol de Polonia declaró: “Los preparativos para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA avanzan según el calendario acordado y ahora han entrado en su etapa final. Hasta el momento, la Federación Polaca de Fútbol (PZPN) no ha recibido ninguna información sobre la posible retirada de algún equipo participante del torneo.

“Creemos que la situación actual se resolverá rápidamente, permitiendo que jugadores jóvenes de todo el mundo compitan en Polonia”.

Estados Unidos ha sido colocado en el Grupo D junto a Japón, Nueva Zelanda e Italia. Estados Unidos jugará su primer partido contra Italia al mediodía (hora del Este) del 6 de septiembre. Corea del Norte es el campeón reinante.

La plantilla completa de Estados Unidos para el Mundial Sub-20.

(Universidad/club; Ciudad natal; Número de apariciones (partidos internacionales)/número de goles marcados para la selección absoluta).

Porteros (3):

â€¢Caroline Birkel (Stanford; San Luis; 6)

â€¢ Evan O’Steen (Seattle Reign FC; Grapevine, Texas; 2)

â€¢ Kealey Titmuss (Penn State; Grand Blanc, Michigan; 5)

Defensores (7):

â€¢ AvÃ©n Alvarez (UNC; New Hill, Carolina del Norte; 12/0)

â€¢Ella Bard (Louisville; Wadsworth, Ohio; 6/0)

â€¢ Lizzie Boamah (Stanford; San Diego; 6/0)

â€¢ Perla Cecil (Virginia; Encinitas, California; 2/0)

â€¢Emma Johnson (Penn State; Greenfield, Indiana; 1 de septiembre)

â€¢ Esperanza Munson (UNC; Holladay, Utah; 6/0)

â€¢Katie Scott (Corriente de Kansas City; Fairview, Pensilvania; 1/11)

Centrocampistas (6):

â€¢Kennedy Fuller (Bay FC; Southlake, Texas; 8/2)

â€¢ Lirio José (Notre Dame; Hamden, Connecticut; 2/0)

â€¢Ainsley McCammon (Seattle Reign FC; Bedford, Texas; 6/0)

â€¢ Y-Lan Nguyen (Stanford; Fairfax, Virginia; 5/0)

â€¢ Tomate Touray (Estado de Florida; Silver Spring, Maryland; 4/0)

â€¢ Linda Ullmark (Houston Dash; Búfalo, Nueva York; 6/7)

Delanteros (5):

â€¢ Emeri Adames (Seattle Reign FC; Red Oak, Texas; 4/1)

â€¢ Alex Buck (Washington; Medina, Washington; 6/1)

â€¢ Micayla Johnson (Chicago Stars FC; Troy, Michigan; 4/2)

â€¢Audrey McKeen (Racing Louisville FC; Viena, Va.; 2/0)

â€¢ Sealey Strawn (UNC; Prosper, Texas; 2/0)