Cómo ver Guardians vs. Blue Jays: canal de TV y opciones de transmisión para el 25 de abril

Ángel Martínez lleva a los Guardianes de Cleveland a un partido contra los Azulejos de Toronto, después de conectar dos jonrones en la victoria por 8-6 sobre los Azulejos, a las 3:07 pm ET del sábado. Kevin Gausman (1-1, 2.86 de efectividad) será el titular de los Azulejos, que tienen marca de 10-15 esta temporada y cuarto en la División Este de la Liga Americana. Joey Cantillo (1-0, 3.20 de efectividad) es el abridor esperado para los Guardianes, que tienen marca de 15-12 y son primeros en la División Central de la Liga Americana.

Cómo ver a los Cleveland Guardians contra los Toronto Blue Jays

Probabilidades de Guardianes contra Azulejos

Cuotas proporcionadas por BetMGM.

Informes de lesiones

Azulejos

George Springer: 10 días IL (dedo del pie), Addison Barger: 10 días IL (tobillo), Alejandro Kirk: 10 días IL (mano), Trey Yesavage: 15 días IL (hombro), Lazaro Estrada: 15 días IL (hombro), Yimi Garcia: 15 días IL (codo), JosÃ© Berrios: 15 días IL (codo), Cody Ponce: IL de 60 días (rodilla), Antonio Santander: IL de 60 días (hombro), Shane Bieber: IL de 60 días (codo), Bowden Francisco: IL de 60 días (codo), Nathan Lucas: día a día (isquiotibiales)

Guardianes

Gabriel Arias: 10 días IL (bíceps femoral), Andrés Walters: 15 días IL (Latitud)

Estadísticas para saber

Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, está bateando .323/.411/.441 esta temporada con dos jonrones, 13 carreras impulsadas y un OPS de .852. Tiene una tasa de ponches del 12,1% y una tasa de boletos del 12,1% en 107 apariciones en el plato, y ha anotado 13 carreras en total.

En 96 apariciones al plato, Andrés Giménez está bateando .289/.316/.467 con OPS de .782 y cuatro robos en cuatro intentos. Ha conectado tres balones largos, ha impulsado 14 carreras y ha anotado ocho veces.

José Ramírez, de Cleveland, está bateando .235/.364/.469 esta temporada con seis jonrones, 12 carreras impulsadas y un OPS de .834. Tiene una tasa de ponches del 13,6% y una tasa de boletos del 16,9% en 118 apariciones en el plato, y ha anotado 19 carreras en total. Ramírez ha registrado 11 robos en 11 intentos.

En 99 apariciones en el plato, Chase DeLauter conectó cinco bolas largas, anotó 16 carreras impulsadas y anotó 12 carreras. Está bateando .224/.323/.482 y ha registrado una tasa de ponches del 11,1% y una tasa de boletos del 13,1%.

Esta guía de relojes fue creada utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive.

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Foto: Jamie Squire, Ishika Samant, Scott Taetsch, Alika Jenner/Getty Images