El favorecedor vestido azul aciano de Susanna Reid está tan de moda en este momento que es el estilo listo para la primavera que puedes usar todo el día.

Cuando se trata de vestirse para el sol, realmente no puedes equivocarte con un toque de color, y hay un tono en particular que parece ser uno de los favoritos entre la moda en este momento, y es el azul aciano.

Más suave que el azul real y más cálido que un tono pastel, este tono es ideal para cualquier guardarropa de clima soleado, ya que marca la línea entre lo contemporáneo y lo clásico. Susanna Reid entendió claramente la nota, ya que la estrella mostró el bonito color gracias a un precioso vestido de la marca de ropa británica Phase Eight, mientras presentaba Buenos días Gran Bretaña a principios de esta semana.

La estrella cautivó con el diseño con cremallera frontal, que también presentaba mangas cortas abullonadas y cinturón en la cintura, y Susanna lo diseñó como una profesional con solo algunas joyas discretas y un par de zapatos de salón clásicos en un tono azul similar. La buena noticia es que el vestido todavía está disponible y actualmente está a la venta, y puedes encontrarlo junto con otras compras similares de aciano a continuación.

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Coincidencia exacta Fase ocho VESTIDO MIDI CASEY La cremallera frontal le da a este vestido de verano clásico un toque deportivo que puede combinarse fácilmente con tacones o darle un aire relajado con tus mejores zapatillas deportivas blancas y una chaqueta vaquera. Sin embargo, actualmente está a la venta y es probable que se agote rápidamente, así que no esperes demasiado.

Amigos como estos Vestido midi con cinturón y mangas acampanadas azules Este bonito vestido tiene una sensación encantadora y elegante, mientras que el delgado cinturón metálico agrega estructura para una silueta más definida. Las rayas son una gran noticia para la primavera y este número forrado es una forma sutil de marcar la tendencia. Agrega unos aretes de oro gruesos y estarás listo. TODOS Vestido Rosie con mangas abullonadas ¿Tienes una ocasión especial en el diario? Este modelo sedoso le da al tono aciano una sensación de lujo que quedará preciosa con tacones plateados.

Este hermoso tono azul se siente muy fresco y alegre, y si inviertes en un vestido midi como el de Susanna, encontrarás muchas maneras de usarlo en los próximos meses. El color bloque se adapta bien a una chaqueta estampada o un bolso llamativo, y cambiar tu calzado también puede cambiar por completo la sensación de tu vestido para adaptarlo a diferentes ocasiones.

Alternativamente, toma nota de la estrella y mantén las cosas simples con solo un par de tacones a juego. Esto resaltará muy bien la estética llena de color y dejará que tu vestido tenga su momento.