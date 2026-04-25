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El favorecedor vestido azul aciano de Susanna Reid está tan de moda en este momento que es el estilo listo para la primavera que puedes usar todo el día.

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Gabriel Sánchez
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Cuando se trata de vestirse para el sol, realmente no puedes equivocarte con un toque de color, y hay un tono en particular que parece ser uno de los favoritos entre la moda en este momento, y es el azul aciano.

Más suave que el azul real y más cálido que un tono pastel, este tono es ideal para cualquier guardarropa de clima soleado, ya que marca la línea entre lo contemporáneo y lo clásico. Susanna Reid entendió claramente la nota, ya que la estrella mostró el bonito color gracias a un precioso vestido de la marca de ropa británica Phase Eight, mientras presentaba Buenos días Gran Bretaña a principios de esta semana.

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Este hermoso tono azul se siente muy fresco y alegre, y si inviertes en un vestido midi como el de Susanna, encontrarás muchas maneras de usarlo en los próximos meses. El color bloque se adapta bien a una chaqueta estampada o un bolso llamativo, y cambiar tu calzado también puede cambiar por completo la sensación de tu vestido para adaptarlo a diferentes ocasiones.

Alternativamente, toma nota de la estrella y mantén las cosas simples con solo un par de tacones a juego. Esto resaltará muy bien la estética llena de color y dejará que tu vestido tenga su momento.

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