Tour Championship, LIV Golf, McIlroy… todo lo que hay que recordar de la rueda de prensa de Brian Rolapp – Golf Planète

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Ante los medios de comunicación en East Lake, Brian Rolapp, director general del circuito americano, aclaró sobre todo la postura del PGA Tour sobre un posible regreso de los jugadores del LIV, al tiempo que detalló las líneas del futuro Tour Championship.

CAROLINA DEL NORTE

La conferencia de prensa de Brian Rolapmardi à Lago del esteera hacer posible tomar el pulso del Gira de la PGA antes del Campeonato de gira. Sobre todo, dio una respuesta esperada sobre uno de los temas más delicados del momento: ¿qué pasará si los jugadores de VIDA Golf deseo regresar a la Gira de la PGA ?

A” No existe ningún programa propuesto para miembros recurrentes como el que vio a principios de este año.“, advirtió el estadounidense. La respuesta del director general del PGA Tour es clara, aunque no cierra definitivamente la puerta. No se trata, a estas alturas, de reactivar el Programa de miembros recurrentesel excepcional dispositivo que permitió a Brooks Koepka encontrar el Gira de la PGA a principios de año. jon rahm, Bryson DeChambeau y Cameron Smithque también podría beneficiarse de ello, decidió quedarse LIV.

Esta posición adquiere particular importancia ya que el futuro de VIDA Golf parece cada vez más incierto. Sin embargo, el jefe del PGA Tour no descarta el regreso de determinados jugadores. Simplemente recordó que actualmente no está previsto ningún punto de entrada especial.

En primer lugar, los candidatos potenciales deben quedar liberados de sus compromisos contractuales. TIENE” hemos sido constantesexplicó. Cualquier persona interesada en regresar al PGA Tour deberá demostrar que está liberada de sus compromisos contractuales o de cualquier obligación residual vinculada a este antiguo modelo. TIENE”. Sigue siendo difícil creer que el circuito americano se esté privando de un potencial retorno, ciertamente con ciertas condiciones, de jon rahm o Bryson DeChambeau…

Rory McIlroy, una regla que podría desaparecer

Otro tema discutido en East Lake, el de Rory McIlroy y la regla que impone un cierto número de horarios de salida para los miembros del PGA Tour. El norirlandés se mantendrá por debajo del requisito mínimo, incluso después de la Campeonato de gira.

Rolapp Sin embargo, sugirió que esta situación no debería plantear un problema importante. Tiene cierta libertad en la aplicación del reglamento y, sobre todo, cree que la norma puede que ya no tenga mucho significado en el futuro modelo del PGA Tour.

A” Creo que, dada mi posición, tengo cierto margen de maniobra que me proporciona la normativa en esta materia. Actualmente estamos cuestionando su relevancia. Es una regla que sólo se aplica a los miembros dobles. Es dudoso que todavía tenga un lugar en nuestro nuevo modelo de competencia. Es una de las muchas reglas y regulaciones que revisaremos a medida que evolucionemos nuestro modelo de competencia. A”

El Tour Championship cambiará de dimensión

El otro gran anuncio del día se refiere a la revisión del Tour Championship. A partir de 2028, el final de la temporada tomará una forma radicalmente diferente, con un primer torneo por golpes y luego un Tour Championship disputado en match play durante dos semanas y en dos campos diferentes. Lago del esteque actualmente alberga el Campeonato de girasin embargo, no está condenado a desaparecer del calendario. TIENE” East Lake es claramente uno de los sitios considerados para futuros campeonatos del Tour. Tuvimos conversaciones con ellos. Tendremos otras reuniones esta semana. “, indicó el ex líder de los muy poderosos wwe.

El modelo económico de esta nueva final, sin embargo, aún no está cerrado. La distribución de las asignaciones y la cuestión de las posibles ganancias durante la primera parte del nuevo sistema aún deben definirse, probablemente durante la reunión del consejo de administración de noviembre.

El PGA Tour también quiere sacar provecho de sus audiencias

Brian Rolapp finalmente hizo un balance decididamente positivo de la actual temporada. Según cifras comunicadas por el Gira de la PGAla temporada regular de 2026 es la más vista en televisión desde 2018, con un aumento de audiencia del 19% interanual y del 40% respecto a 2024.

La asistencia a los torneos también está aumentando, un 8% en comparación con el año pasado, y al menos siete eventos han registrado récords de asistencia, incluido el Campeonato de jugadores. El Gira de la PGA ahora quiere transformar esta dinámica apoyándose en su futuro Serie de campeonato. Ya hay siete torneos confirmados, cuatro más se anunciarán próximamente y Rolapp dijo que 14 socios potenciales estaban actualmente en conversaciones para los puestos finales.

A” Es un problema de hombres ricos y obviamente estamos felices de tenerlo. Pero la cuestión no se reduce al aspecto financiero, aunque por supuesto se tenga en cuenta. También analizamos la calidad del campo, la del patrocinador, lo que puede aportar al torneo pero también al PGA Tour, y la forma en que puede seguir promocionando el golf y el circuito. También debemos considerar a la comunidad: ¿puede albergar y apoyar un torneo? Por último, está el aspecto caritativo: ¿contamos con las estructuras adecuadas? Por tanto, es un conjunto de criterios que tenemos en cuenta.A”

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©Foto por CLIFF HAWKINS / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / GETTY IMAGES VIA AFP