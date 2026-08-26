Rally de Bitcoin impulsado por los ETF de Jackson Hole después de un salto del 20% | Amarillo

Puntos clés

Mientras que el bitcóin (BTC) se consolida entre la zona de los 80.000 dólares y la resistencia en los 81.250 dólares tras una breve incursión por encima de los 81.000 dólares, los analistas creen que la demanda de ETF, la relajación de los tipos, el debilitamiento del dólar y las recompras de posiciones cortas han impulsado el último movimiento alcista.

La próxima prueba se centrará en la sostenibilidad de los flujos institucionales y la capacidad del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warshpara evitar un discurso demasiado agresivo en Jackson Hole.

El meteórico repunte de Bitcoin no se explica sólo por el apalancamiento, señalan los analistas: los flujos hacia los ETF al contado y un cierto respiro en el frente macro están respaldando el aumento, incluso si las posiciones ya ajustadas dejan al mercado vulnerable a la toma de ganancias en torno a la zona de 80.000-85.000 dólares.

Bitcoin cotiza actualmente en torno a los 78.700 dólares, un 0,6% menos en 24 horas, después de subir brevemente por encima de los 81.000 dólares.

El rally de Bitcoin se detiene por debajo de la zona de resistencia

El retroceso en curso se produce después de una de las mejores semanas del año para Bitcoin. Los ETF de bitcoin al contado de EE. UU. registraron alrededor de 1.900 millones de dólares en entradas netas la semana pasada, mientras que los ETF de éter al contado atrajeron 697,2 millones de dólares, según datos de SoSoValor. Los 2.600 millones de dólares de entradas acumuladas constituyen la mejor semana para estos dos segmentos desde octubre de 2025.

El entorno macroeconómico también favoreció a los activos de riesgo. El Tesoro estadounidense anunció que duplicaría al menos el importe de sus programas de recompra de valores a más largo plazo en los segmentos de 10 a 20 años y de 20 a 30 años, elevando el volumen de cada operación de 2.000 millones a al menos 4.000 millones de dólares a partir del 9 de septiembre.

Esta decisión alivió la presión sobre los bonos a largo plazo y relanzó el “demise trade”, este tema de mercado en el que los inversores se retiran a activos raros como el bitcoin cuando la confianza en el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias o en la trayectoria presupuestaria se desmorona.

En una nota dirigida a Yellow.com, Daniela Hathornanalista senior de mercado en Capital.comseñala que Bitcoin se está consolidando alrededor de 79.000 dólares después de una “carrera excepcional” desde niveles inferiores a 65.000 dólares la semana anterior.

“El repunte estuvo respaldado por una renovada demanda institucional, combinada con un dólar más débil, una caída de los rendimientos y un retorno del interés en el comercio de degradación tras la decisión del Tesoro de aumentar las recompras de bonos de largo plazo”, comenta.

Añade que la configuración técnica sigue siendo favorable, pero que Bitcoin está empezando a parecer sobrecomprado.

“La zona de 80.000-81.250 dólares constituye la primera resistencia y ya está generando ventas”, especifica. “Una ruptura clara por encima de eso reforzaría el escenario de un nuevo tramo alcista, mientras que 78.000 dólares representan el primer soporte importante.

Una superación de este umbral podría profundizar la corrección hacia 75.000-77.000 dólares, advierte.

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La demanda de ETF se convierte en un indicador clave

La naturaleza del repunte ahora importa tanto como su escala. El aumento inicial de Bitcoin fue impulsado por recompras de posiciones cortas, pero los analistas señalan que los nuevos flujos hacia los ETF indican la llegada de una base de compra más estructural a través de productos regulados.

Can-Luca Kaymenestratega de inversiones en Banco Sygnumindica que los ETF de bitcoin al contado recaudaron alrededor de 1.900 millones de dólares en cinco sesiones, mientras que los productos vinculados a ether atrajeron unos 697 millones de dólares.

“La composición de este movimiento es tan reveladora como su tamaño”, opina Köymen. “El nuevo comprador marginal utiliza vehículos regulados en lugar de un simple recurso al apalancamiento. HAS”

Esto es crucial porque la demanda a través de ETF tiende a ser más estable que un repunte provocado por los mercados de futuros. Una medida impulsada por el apalancamiento puede resultar contraproducente abruptamente una vez que finalicen las compras forzadas, ya que los flujos hacia los ETF reflejan las decisiones de asignación de activos de administradores, asesores e instituciones a través de sobres regulados.

“La pregunta ahora es si estos flujos continuarán una vez que el catalizador macro inicial se haya normalizado”, continúa Köymen, para quien los flujos de ETF se han convertido en uno de los indicadores en tiempo real más legibles de la fortaleza de la demanda institucional.

Jackson Hole, nueva prueba macroeconómica decisiva

El próximo gran riesgo para el mercado está en Jackson Hole. El calendario de la Reserva Federal incluye un discurso sobre políticas del presidente Kevin Warsh en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole 2026 el 28 de agosto.

Bitcoin se ha beneficiado de la disminución de las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, pero esta situación podría cambiar si Warsh vuelve a poner el énfasis en el riesgo de inflación. Reuters informó el miércoles que los inversores esperan aclaraciones sobre la estrategia monetaria por parte del presidente de la Reserva Federal, mientras que las compras del Tesoro y las preocupaciones sobre la inflación complican la lectura de la trayectoria de los tipos.

Según Hathorn, un mensaje equilibrado, que mantendría a raya la hipótesis de una nueva subida de tipos, seguiría pesando sobre los rendimientos y sobre el dólar, que apoyaría al Bitcoin. Un tono más agresivo tendría el efecto contrario, especialmente en un contexto de posiciones compradoras ya muy cargadas.

Esteban Wundkedirector de estrategia e ingresos de Algoz Technologies, recuerda que la subida del 20% del bitcoin la semana pasada no es sorprendente en un contexto en el que las acciones de bitcoin mantenidas en las bolsas estaban cerca de sus mínimos históricos, mientras que las señales políticas consideradas favorables desencadenaron una poderosa ola de reembolsos de posiciones cortas.

“No será fácil cruzar de forma sostenible la zona de los 82.000 dólares – “85.000 dólares” para BTC”, advierte, al tiempo que subraya que muchos inversores se encuentran ahora en plusvalía y, por lo tanto, tienen menos razones inmediatas para vender.

Los mercados de opciones también reflejan expectativas más agresivas y al alza. Wundke dice que las opciones de compra de Bitcoin por valor de 100.000 dólares con vencimiento en diciembre, que se cotizaban alrededor de 300 dólares hace poco más de una semana, ahora valen casi 3.000 dólares.

“Los operadores se han posicionado en el mercado de opciones para obtener una ganancia de alrededor del 16% en las próximas semanas”, añade.

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