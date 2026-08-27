Los locales Kaikora Nauenberg y Cooper Shank ganan las eliminatorias iniciales en Virginia Beach | Surf

Kaikora “KK” Nauenberg de Santa Cruz y Cooper Shank de Capitola ganaron sus primeras eliminatorias en el Virginia Beach Pro de la World Surf League en Virginia Beach, Virginia.

El evento de 4.000 puntos de la Serie Clasificatoria comenzó el martes y se extenderá hasta el domingo.

En los octavos de final del cuadro femenino, Nauenberg registró una puntuación de dos olas de 12,17 en condiciones de 1 a 4 pies para ocupar el primer lugar en la Serie 7 el miércoles. La subcampeona Marlo Leigh Harris (10.03) también avanzó. Brynley Beckman (8,43) y Kaydn Persidok (7,30) quedaron eliminados.

Nauenberg, que viene de obtener el mejor resultado en QS (noveno) en el Super Girl Surf Festival en Oceanside el domingo, ascendió al puesto 20 en el ranking de la serie clasificatoria femenina de Norteamérica 2026/2027 con su actuación durante el fin de semana.

Ella se enfrentará al No. 13 Chelsea Tuach de Bridgetown, Barbados, al No. 15 Zoey Kaina de Oahu, Hawaii, y al No. 32 Scout Mitchell de Laguna Beach en la Serie 7 de los dieciseisavos de final cuando se reanude la acción.

Riviera Hunter de Santa Cruz (8,94) y Kirra Huntress (2,93) quedaron terceros en sus respectivas eliminatorias y fueron eliminadas. Terminaron empatados en el puesto 33 y obtuvieron 280 puntos.

En los octavos de final del cuadro masculino, Shank (9.03) obtuvo el primer lugar en la Serie 6 el martes. Fue su primera victoria en una serie en el QS. El subcampeón del Heat, Ryder Smith (8.74), también avanzó, mientras que JJ Martínez (6.57) de Puerto Rico y Lake Streett (5.80) fueron eliminados.

Max St. Denis de Santa Cruz quedó cuarto en la Serie 7 el miércoles y fue eliminado.

Cuando la acción se reanuda con la Ronda de 64, Shank, compitiendo en apenas su tercer evento QS, compite en la Serie 6 y John Mel de Santa Cruz, No. 18 en el Ranking de la Serie Clasificatoria Masculina de Norteamérica 2026/2027, compite en la Serie 14.

Shank se enfrenta al No. 6 Cannon Carr y Dylan Young, ambos de San Clemente, y Kai Gale Grani de Bocas del Toro, Panamá.

Mel, que viene de terminar en el puesto 13 en el Vans Jack’s Surfboards Pro en Huntington Beach en abril, se enfrentará al No. 10 Kyan Yang de Encinitas, Makai Bray de San Clemente y Sebastian Mendes de Agoura Hills.