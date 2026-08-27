Resultados de clasificación del US Open 2026: Jacob Fearnley entre los británicos acercándose al cuadro principal

Los británicos Jacob Fearnley, Toby Samuel, Harry Wendelken y Harriet Dart están a una victoria de un lugar en el cuadro principal del US Open después de superar sus partidos de clasificación de segunda ronda en Nueva York.

Fearnley mostró una gran resistencia al luchar por una victoria en tres sets sobre el francés Luka Pavlovic, lo que preparó un encuentro con el austriaco Jurij Rodionov.

El número 100 del mundo, de 25 años, se recuperó de una rotura de servicio para llevarse el primer set y mantuvo los nervios en el partido decisivo después de que su oponente niveló el partido para lograr una victoria por 6-4, 6-7 (4-7) y 6-4.

Samuel, que intentaba clasificarse para el US Open por primera vez, logró una remontada contra su compatriota británico Billy Harris.

El jugador de 23 años, que hizo su debut en el Slam en el Abierto de Francia de este año, se recuperó para ganar 4-6, 6-4, 6-1 y se reunió con el ex jugador top 20 de Chile, Cristian Garin.

Wendelken, que nunca ha disputado el cuadro principal en un Slam extranjero, salvó un punto de partido para superar una pelea de tres horas con el suizo Remy Bertola.

El jugador de 24 años, clasificado en el puesto 196, parecía al borde de la eliminación con un set y 5-2 abajo, pero le negó a Bertola un punto de partido para nivelar 5-5 antes de superar el tie-break del segundo set.

Wendelken se hizo cargo del partido decisivo, estableciendo una ventaja de 5-2, pero se vio obligado a resistir una reacción tardía de su oponente antes de finalmente lograr una victoria por 5-7, 7-6 (7-4) y 6-4. A continuación se enfrentará al lituano Vilius Gaubas.