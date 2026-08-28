Cuando Kane se unió al Bayern con un contrato de cuatro años en 2022 procedente del Tottenham, existía la sensación, ciertamente en Inglaterra, de que podría regresar a casa al final de ese acuerdo.

Kane nunca había ganado un trofeo durante su estancia en Tottenham o con Inglaterra, por lo que la atracción de ir a un equipo que gana trofeos casi todos los años era fuerte.

Pero muchos también pensaron que, después de conseguir algunas medallas, tal vez intentaría batir el récord de goles de la Premier League (47 detrás de Alan Shearer).

De hecho, lo admitió la semana pasada y dijo: “Cuando me fui por primera vez, seguro que era algo que pensé: definitivamente volvería. Esa picazón ya no es tan grande”.

Al jugador de 33 años le encantó su paso por el Bayern y dice que está listo para iniciar conversaciones sobre la extensión de ese acuerdo.

Ese amor es muy mutuo. El presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, calificó a Kane como “el mejor fichaje que hemos hecho jamás”.

Este es un club que ha tenido goleadores legendarios como Gerd Muller, Karl-Heinz Rummenigge y Robert Lewandowski.

Kane anotó 61 goles en 51 partidos de clubes la temporada pasada, la mayor cantidad que ha marcado un jugador del Bayern en una sola campaña.

Esto elevó su total a 146 goles (más 33 asistencias) en 147 partidos con el Bayern. Ganó la Bota de Europa en 2024 y 2026 y “sólo” la Bota de Oro habitual de la Bundesliga en 2025.

También marcó los tres goles en la final de la Copa de Alemania ante el Stuttgart para completar el doblete de 2026.

“Hay muchos aficionados que creen que podría ganar el Balón de Oro”, afirmó Eckner.

“El Bayern está presionando para ello [and it is] También es una señal hacia el mucho más joven Michael Olise de que no sería necesario mudarse al Real Madrid para ganar el Balón de Oro.

“Kane ha impresionado por su consistencia e implacable goleación en la Bundesliga. Básicamente, ha llenado el lugar de Robert Lewandowksi, que anotó números similares.

“El Bayern depende mucho de Kane. No han fichado a un sustituto real ni a un sustituto potencial para él. Su contrato termina al final de la temporada, pero el Bayern está seguro de que lo prorrogará por algunos años más”.

Si Kane ganara el Balón de Oro, sería apenas el segundo inglés en ganarlo desde la década de 1970 y el primero desde Michael Owen en 2001.

“El Balón de Oro es tan grande como parece, desde un punto de vista individual”, dijo.

“No está en mis manos. He hecho lo que puedo en términos de realizar las actuaciones. Ahora depende de los votos, de otras personas y de los medios, cosas que no puedo controlar, así que veremos qué pasa”.

Sin embargo, el pasado noviembre Kane admitió: “Podría marcar 100 goles esta temporada, pero si no gano la Liga de Campeones o el Mundial, probablemente no ganes el Balón de Oro”.

Perdió en las semifinales de ambas competiciones.

Otro de los jugadores insustituibles del Bayern es otro londinense, Olise, que representa a Francia a nivel internacional.

El delantero ha marcado 43 goles -incluido uno en la Supercopa de esta temporada- y 46 asistencias en poco más de dos años en el club.