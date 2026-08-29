Christofer Blomstrand profeta en su país, Julien Sale en contacto – Golf Planète

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Christofer Blomstrand tomó la delantera en el Dormy Open by Creekhouse y tras la segunda ronda estaba dos golpes por delante de David Lundgren y Jiri Zuska. Julien Sale está a cinco golpes del líder.

Ganador hace tres semanas en Escocia de su segundo torneoTour del planificador de hoteles (ex-Challenge Tour) y tercero en orden de mérito, Christopher Blomstrand tomó la iniciativa en Dormitorio abierto por Creekhouse disputado en el curso de Club de golf de Kristianstad.

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Gracias a una segunda tarjeta de 66 (-4), el sueco aventaja en dos golpes a su compatriota David Lundgren y el checo Ahí está Zuska.

“Siempre es agradable jugar en casa y tener el apoyo del público. Mi familia y amigos están aquí, así que será bueno tenerlos a mi lado este fin de semana”., comentó.

Julien Sale en la cita

Entre los diez Tricolores en liza, sólo Benjamin Hébert, Maxence Giboudot, julian brun y julián venta hizo el corte.

Quinto y mejor francés por orden de mérito, este último tuvo un partido lleno de acontecimientos que, sin embargo, terminó con estilo. Después de dos bogeys, un birdie y un eagle en el partido de ida, el reunionés concedió un bogey en su hoyo 11 y un doble en el siguiente, antes de firmar birdies en los tres últimos.

Sin embargo, segundo en Irlanda hace dos semanas,Mathieu Decottignies-Lafon no superó el obstáculo. No más que Clément Sordet, Muy Bastien, Pierre Pineau, Aymeric Laussot y Julien Quesné. En su defensa, algunos tuvieron un día muy complicado por las condiciones meteorológicas en un campo que no exige tanto.“Es un campo exigente, pero también fantástico, explicó el líder. Es difícil cuando el viento sopla del este en lugar del oeste, y creo que los resultados muestran que no es nada fácil jugar. A”

La tabla de clasificación

Foto: Getty Images